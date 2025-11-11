logo_ukra

Новий 758-метровий міст обвалився в Китаї: момент катастрофи потрапив на відео
Новий 758-метровий міст обвалився в Китаї: момент катастрофи потрапив на відео

У провінції Сичуань обвалився нещодавно відкритий 758-метровий міст Хунці. Момент руйнування потрапив на відео.

11 листопада 2025, 18:20
Автор:
Slava Kot

Новий 758-метровий міст обвалився в Китаї: момент катастрофи потрапив на відео

У Китаї обвалився міст. Фото з відкритих джерел

У китайській провінції Сичуань обвалився 758-метровий міст Хунці, який було відкрито лише кілька місяців тому. Інцидент стався 11 листопада поблизу міста Меркан, де частина конструкції мосту впала внаслідок масштабного зсуву ґрунту. 

Міст Хунці був частиною національної автомагістралі 317, що з’єднує центральні райони Китаю з Тибетом. Поліція Меркана закрила рух по мосту ще за день до обвалу мосту. Це сталося після того, як на схилах поруч почали з’являтися тріщини та було зафіксовано зміщення ґрунту.

Відеозаписи з місця події зафіксували момент катастрофи, коли схил пагорба починає повільно осідати, після чого під мостом утворюється потужний зсув. Земля, каміння та пил поглинають основу споруди, бетонні колони нахиляються, і за деякий час значна частина мосту провалюється вниз.

Відео з обвалом мосту у Китаї можна переглянути нижче:

За даними місцевих ЗМІ, влада Сичуані пояснила інцидент складними геологічними умовами. На момент обвалу всі транспортні засоби вже були евакуйовані, а ділянка траси закрита. Підрядник Sichuan Road & Bridge Group, який зводив міст, повідомив, що об’єкт був завершений лише на початку цього року. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Китаї збудували найвищий міст у світі. Його відкриття відбулося у 2025 році, а висота сягає 625 метрів. Він отримав назву Huajiang Grand Canyon Bridge та перевищує майже удвічі попереднього рекордсмена у категорії найвищий міст, яким був віадук Мійо у Франції.

Також "Коментарі" писали про інцидент, коли у Росії обвалився міст із віруючими під час хресної ходи.



