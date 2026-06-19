Напряжение в Тайваньском проливе остается одним из самых опасных вызовов современной геополитики. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и не исключает силовой сценарий для "воссоединения". Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, готов ли Си Цзиньпин к полномасштабной войне в ближайшее время.

Китай. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в ближайшие несколько лет полномасштабная война остается маловероятной, хотя риск инцидентов и кризисов будет сохраняться. Китай, вероятнее всего, продолжит тактику постепенного давления: демонстрацию силы, морские патрули, экономическое влияние и кибероперации. Такой подход позволяет создавать давление на Тайвань без сиюминутных последствий великой войны. Вероятность прямого вторжения чат-бот оценивает как умеренную, но ниже вероятности длительного гибридного противостояния. Именно сценарий политического и военно-психологического давления сегодня выглядит более выгодным и менее рискованным для Пекина.

Чат-бот Gemini предполагает, что полномасштабное вторжение в ближайшие годы маловероятно. Риск оценивается на уровне до 10%. У Пекина серьезные внутренние проблемы, а опыт войны в Украине продемонстрировал, насколько трудно преодолевать сопротивление мотивированной обороны. Кроме того, разрушение тайваньской индустрии микросхем повлечет за собой глобальный экономический коллапс, который заденет и сам Китай. Вместо открытой войны Пекин будет применять стратегию анаконды: усиливать экономическое давление, кибератаки, информационные спецоперации и регулярную морскую блокаду для истощения Тайваня без единого выстрела.

Чат-бот Deepseek прогнозирует возможность прямого военного вторжения Китая на Тайвань в ближайшие пять лет как низкую, но с тенденцией к росту. Риск конфликта не исчезает, а смещается в сторону гибридных действий: усиление военного давления, кибератак, экономической блокады и информационной войны, не пересекающих "красную линию" прямого вторжения. Пекин, вероятно, будет выбирать тактику постоянного наращивания напряжения, чтобы заставить Тайвань к уступкам, избегая высокой цены тотальной войны. Переломным моментом может стать достижение Китаем значительного технологического преимущества в ИИ или резкое обострение внутриполитического кризиса на острове. Итак, ИИ пока не видит неминуемой войны, но ошибка в расчетах или провокация может привести к неконтролируемой эскалации.

Все чат-боты сходятся на том, что полномасштабная война Китая против Тайваня в ближайшие годы не является наиболее вероятным сценарием. Пекин пока предпочитает гибридные методы давления: военное обучение, экономическое влияние, кибератаки и информационные операции. В то же время все модели отмечают, что угроза не исчезает, а риск эскалации может возрасти из-за ошибок в расчетах, провокации или изменении стратегического баланса сил в регионе.

Напомним: портал "Комментарии" писал о наибольших угрозах миру в ближайшие 3 года.



