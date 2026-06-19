Напруга в Тайванській протоці залишається одним з найнебезпечніших викликів сучасної геополітики. Пекін вважає Тайвань невід'ємною частиною Китаю і не виключає силового сценарію для "возз'єднання". Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи готовий Сі Цзіньпін до повномасштабної війни найближчим часом.

Китай. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що протягом найближчих кількох років повномасштабна війна залишається малоймовірною, хоча ризик інцидентів і криз зберігатиметься. Китай, найімовірніше, продовжить тактику поступового тиску: демонстрацію сили, морські патрулі, економічний вплив та кібероперації. Такий підхід дозволяє створювати тиск на Тайвань без негайних наслідків великої війни. Ймовірність прямого вторгнення чат-бот оцінює як помірну, але нижчу за ймовірність тривалого гібридного протистояння. Саме сценарій політичного та військово-психологічного тиску сьогодні виглядає для Пекіна більш вигідним і менш ризикованим.

Чат-бот Gemini припускає, що повномасштабне вторгнення у найближчі роки є малоймовірним. Ризик оцінюється на рівні до 10%. Пекін має серйозні внутрішні проблеми, а досвід війни в Україні продемонстрував, наскільки важко долати опір мотивованої оборони. Окрім того, руйнування тайванської індустрії мікросхем спричинить глобальний економічний колапс, який зачепить і сам Китай. Замість відкритої війни Пекін застосовуватиме стратегію анаконди: посилюватиме економічний тиск, здійснюватиме кібератаки, інформаційні спецоперації та регулярну морську блокаду для виснаження Тайваню без жодного пострілу.

Чат-бот Deepseek прогнозує ймовірність прямого військового вторгнення Китаю на Тайвань у найближчі п'ять років як низьку, але з тенденцією до зростання. Ризик конфлікту не зникає, а зміщується в бік гібридних дій: посилення військового тиску, кібератак, економічної блокади та інформаційної війни, що не перетинають "червону лінію" прямого вторгнення. Пекін, ймовірно, обиратиме тактику постійного нарощування напруги, щоб змусити Тайвань до поступок, уникаючи високої ціни тотальної війни. Переламним моментом може стати досягнення Китаєм значної технологічної переваги в ШІ чи різке загострення внутрішньополітичної кризи на острові. Отже, ШІ поки що не бачить неминучої війни, але помилка в розрахунках або провокація можуть призвести до неконтрольованої ескалації.

Усі чат-боти сходяться на тому, що повномасштабна війна Китаю проти Тайваню найближчими роками не є найімовірнішим сценарієм. Пекін поки що віддає перевагу гібридним методам тиску: військовим навчанням, економічному впливу, кібератакам та інформаційним операціям. Водночас усі моделі наголошують, що загроза не зникає, а ризик ескалації може зрости через помилки в розрахунках, провокації або зміну стратегічного балансу сил у регіоні.

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