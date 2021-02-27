Новый рекорд Гиннесса: в Китае дроны воссоздали картины Ван Гога (ФОТО, ВИДЕО)



















На днях ночное небо Китая озарили необычные созвездия — группа творческих умельцев воспроизвела знаменитые произведения художника Винсента Ван Гога с помощью беспилотников. 600 дронов позволили "художникам" войти в мировую историю и остаться на страницах "Книги рекордов Гиннесса", о чем сообщает официальный сайт издания.

Китайские изобретатели показали миру нового Ван Гога. Скрин из видео

Необычное световое шоу состоялось в китайском городе Тяньцзинь. Подготовкой уникального арт-проекта занимались ученые местного университета и члены группы EFYI.

Почти полчаса — 26 минут и 19 секунд — необычной анимации завораживали взгляды жителей и гостей Поднебесной. Создатели представили на суд многотысячной аудитории свою версию таких полотен Ван Гога, как "Кипарисы и две женщины", "Шелковица осенью", "Пшеничное поле с кипарисами", "Подсолнухи", "Автопортрет", наиболее знаменитые "Звездная ночь" и "Звездная ночь над Роной", а также многие другие.

Техническая сторона проекта был довольно непростой. Каждый из 600 беспилотников весит 1,45 кг и может развить скорость до 10 м/с.

"Анимация — сложная задача для дронов. [...] Создание полнометражной анимации является непростой задачей для всей команды как в техническом, так и в творческом плане", — поделился впечатлениями главный операционный директор организации EFYI Чжан Сики.

Впрочем, по его мнению, план удалось реализовать на все сто процентов. Изобретатели хотели передать свое видение истории, которую с помощью кисти рассказывал Ван Гог.

Успех проекта подтверждает и представитель "Рекордов Гиннесса" Мэгги Луо. По ее мнению, организаторам шоу удалось поднять планку для других умельцев, которые используют в своем творчестве беспилотные летательные аппараты.

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