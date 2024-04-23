О чем Блинкен предупредит Си: что теперь ждет Китай за поддержку российской оборонки

США готовят проект санкций, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. В Вашингтоне надеются, что это вынудит их прекратить торговую поддержку российского военного комплекса. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет Wall Street Journal.

Си Цзиньпин и Блинкен. Фото: из открытых источников

Газета со ссылкой на собственные источники пишет, что наказания, прежде всего, предусмотрены за обслуживание экспорта технологий двойного назначения. В США надеются, что еще усложнит трансакции между Россией и Китаем.

Черновик этих санкций везет с собой в Китай государственный секретарь США Энтони Блинкен. 24-26 апреля он будет находиться с визитом в Шанхае и Пекине, где обсудит, в том числе и военную помощь, которую Китай оказывает России.

На министерской встрече Большой семерки (G7) на прошлой неделе Блинкен сказал, что Китай вносит значительный вклад в поддержку российской оборонной промышленности. Агентство Bloomberg сообщает, что Китай пока не поставляет России оружие напрямую, но Блинкен намерен предупредить, что США и их союзники едины в оценке действий Пекина в войне России против Украины.

Отмечается, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, Китай и Россия существенно увеличили долю торговли в юанях по сравнению с долларами, чтобы защититься от возможного усиления американских санкций.

Читайте также на портале "Комментарии" — в апреле в Китай зачастили высокопоставленные представители разных стран. Там побывал с очередным "паломничеством" глава МИД РФ Сергей Лавров. Затем там побывал канцлер Германии Олаф Шольц. На этой неделе с визитом в КНР собирается госсекретарь США Энтони Блинкен. О чем говорит и к чему может привести активизация китайского направления в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



