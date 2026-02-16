logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Обнаружили тайные объекты в горах: какое смертельное оружие Китай скрывает от мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Обнаружили тайные объекты в горах: какое смертельное оружие Китай скрывает от мира

Пекин поддерживает свои ядерные силы на минимально необходимом уровне

16 февраля 2026, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай строит ряд крупных ядерных объектов в горах провинции Сычуань. Спутники зафиксировали новый комплекс в долине Цзытуна. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Обнаружили тайные объекты в горах: какое смертельное оружие Китай скрывает от мира

Китай. Фото: из открытых источников

В провинции Сычуань зафиксировали еще несколько секретных объектов, связанных с ядерным оружием, которые расширились и подверглись модернизации за последние годы.

"Наращивание влияния Китая усложняет усилия по возобновлению глобального контроля над вооружениями по истечении срока действия последнего договора о ядерном оружии между Соединенными Штатами и Россией. Вашингтон утверждает, что любые последующие соглашения должны быть обязательными для Китая, но Пекин не проявил к этому никакого интереса", — пишут журналисты.

Согласно последней ежегодной оценке Пентагона, к концу 2024 года Китай создал более 600 ядерных боеголовок, а к 2030 году намерен нарастить их количество до 1000. Запасы Китая значительно уступают запасам США и РФ, но их рост вызывает беспокойство в США.

Объекты в Сычуане были построены шесть десятилетий назад в рамках Третьего фронта Мао Цзэдуна – проекта защиты китайских лабораторий и заводов по производству ядерного оружия от ударов Соединенных Штатов или Советского Союза.

Читайте на портале "Комментарии" — официальный Пекин положительно оценивает то, что "двери к диалогу в Украине наконец-то открыты". В то же время Китай призывает стороны "достичь всеобъемлющего, крепкого и обязательного мирного соглашения". Соответствующее заявление сделал глава МИД Китая Ван I во время выступления Мюнхенской конференции по безопасности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/interactive/2026/02/15/world/asia/china-nuclear.html
Теги:

Новости

Все новости