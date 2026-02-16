Китай строит ряд крупных ядерных объектов в горах провинции Сычуань. Спутники зафиксировали новый комплекс в долине Цзытуна. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Китай. Фото: из открытых источников

В провинции Сычуань зафиксировали еще несколько секретных объектов, связанных с ядерным оружием, которые расширились и подверглись модернизации за последние годы.

"Наращивание влияния Китая усложняет усилия по возобновлению глобального контроля над вооружениями по истечении срока действия последнего договора о ядерном оружии между Соединенными Штатами и Россией. Вашингтон утверждает, что любые последующие соглашения должны быть обязательными для Китая, но Пекин не проявил к этому никакого интереса", — пишут журналисты.

Согласно последней ежегодной оценке Пентагона, к концу 2024 года Китай создал более 600 ядерных боеголовок, а к 2030 году намерен нарастить их количество до 1000. Запасы Китая значительно уступают запасам США и РФ, но их рост вызывает беспокойство в США.

Объекты в Сычуане были построены шесть десятилетий назад в рамках Третьего фронта Мао Цзэдуна – проекта защиты китайских лабораторий и заводов по производству ядерного оружия от ударов Соединенных Штатов или Советского Союза.

Читайте на портале "Комментарии" — официальный Пекин положительно оценивает то, что "двери к диалогу в Украине наконец-то открыты". В то же время Китай призывает стороны "достичь всеобъемлющего, крепкого и обязательного мирного соглашения". Соответствующее заявление сделал глава МИД Китая Ван I во время выступления Мюнхенской конференции по безопасности.



