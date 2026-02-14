Переговори щодо миру в Україні: Китай зробив неочікувану заяву

Офіційний Пекін позитивно оцінює те, що "двері до діалогу в Україні нарешті відчинені". Водночас Китай закликає сторони "досягти всеохоплювальної, міцної та обов’язкової мирної угоди". Відповідну заяву зробив глава МЗС Китаю Ван І під час виступу Мюнхенської конференції з безпеки.

Глава МЗС КНР Ван І. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат Китаю заявив, що Пекін сподівається на "політичне врегулювання" війни в Україні – хоч його країна не бере безпосередньої участі у цьому протистоянні.

"Китай не є безпосередньо залученою стороною. Останнє слово не за нами. Ми лише сприяємо мирним переговорам", — висловився міністр.

Погляд Китаю, зауважив Ван І, полягає в тому, що "нам потрібно знайти політичне врегулювання". Пекін підтримує переговори та продовжує надсилати чіткий сигнал, що "хочемо побачити припинення бойових дій" якомога швидше.

Він акцентував на тому, що Європа має бути залучена до перегорів, а не перебувати осторонь цього процесу.

За словами міністра, Європа повинна бути не в меню, а за столом переговорів. При цьому позитивом Пекін вважає те, що Європа знайшла в собі сміливість розмовляти з Росією. І Китай підтримує такі наміри.

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів "предметну та прагматичну" зустріч із керівником МЗС Китаю Ван І. Переговори відбулися на полях Мюнхенська конференція з безпеки і стали вже третім контактом дипломатів, що свідчить про помітну активізацію діалогу між Києвом і Пекіном.

Головною темою розмови став шлях до завершення війни та можливі кроки для досягнення справедливого миру.

За словами Андрія Сибіги, Україна розглядає Китай як державу, здатну відіграти важливу роль у врегулюванні конфлікту. Він підкреслив, що Київ цінує заявлену Пекіном підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також прихильність принципам Статуту ООН.



