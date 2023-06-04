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Опасная ситуация: китайский корабль чуть не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе (ВИДЕО)

Глава Минобороны США и Китая сейчас находятся на саммите безопасности в Сингапуре

сегодня, 17:00
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Автор:

Лиля Воробьева








В Тайванском проливе военный корабль Китая Luyanh III устроил провокацию. Он чуть не столкнулся с американским эсминцем Chung-Hoon. Об этом сообщает CNN.

Опасная ситуация: китайский корабль чуть не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе (ВИДЕО)

Корабль Китая чуть не столкнулся с эсминцем США (facebook com USNavy)

В сообщении говорится, что инцидент произошел во время совместных американо-канадских учений в Тайваньском проливе. Американский эсминец Chung-Hoon вместе с канадским фрегатом HMCS Montreal 3 июня проводили плановый переход через Тайваньский пролив в водах, ведь там действует свобода навигации.


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Именно в этот момент военный корабль Luyanh III Китая подплыл на опасное расстояние 150 ярдов до американского эсминца и создал угрозу столкновения.

Кроме того, китайское судно повторило опасный маневр. Корабль пересек курс американского эсминца с правого борта на расстоянии 2000 ярдов (1828 метров).

В Пентагоне уже отреагировали на этот инцидент и раскритиковали Китай за такие действия, а Пекин обвинил США в попытках дестабилизировать Индийско-Тихоокеанский регион.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Пентагон обвиняет Китай из-за опасного маневра пилота . Китайский истребитель J-16 совершил опасный и "неоправданно агрессивный" перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Южнокитайским морем. Пентагон обвинил Китай в усиленном напряжении и показал видео опасного маневра. 26 мая инцидент с участием американских и китайских военных произошел в напряженном секторе Южнокитайского моря, где сталкиваются интересы нескольких стран. Пентагон обвинил китайского пилота в "неоправданно агрессивном" маневре. Китайский летчик пролетел на опасно близком расстоянии перед носом разведывательного самолета RC-135.



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