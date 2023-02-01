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Опасность вблизи Тайваня. Китай отправил военные самолеты и корабли

Китай опасно действует вблизи Тайваня. Военная техника перешла условную буферную зону с Тайванем. что вынудило последних выслать свои самолеты для мониторинга ситуации.

сегодня, 17:00
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Автор:

Slava Kot

Китай отправил 34 военных самолета и 9 военных кораблей в Тайвань за прошедшие сутки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву.

Опасность вблизи Тайваня. Китай отправил военные самолеты и корабли

Китай отправил военные корабли и самолеты в Тайвань. Фото из открытых источников


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В сторону Тайваня отправились 34 самолета, 20 из них пересекли зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня и прошли через среднюю часть Тайваньского пролива, которая является неофициальной буферной зоной между двумя режимами. Среди самолетов, вошедших в воздушное пространство Тайваня, были Shenyang J-11, Shenyang J-16, Chengdu J-10, а также производящий в России Су-30.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что направило собственные военные корабли и самолеты для мониторинга ситуации и нарушения воздушного пространства китайскими силами. Китай не в первый раз нарушает буферную зону между обеими сторонами конфликта. В январе 2023 года произошло рекордное сечение, когда в воздушное пространство островной страны вошла 71 военная техника Китая.

"Думаю, это ответ Коммунистической партии Китая на то, что Тайвань поддерживают его союзники. Что ж, Коммунистическая партия Китая не может диктовать, каких мы заводим друзей или какие друзья нас поддерживают. Нас и дальше будут воспринимать как силу добра в мире. Принудительная это не изменить", — написал министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай взбешен действиями новоизбранного президента Чехии. Петр Павел совершил официальный звонок к лидеру Тайваня.

Также "Комментарии" писали об оружии, которое может изменить баланс сил в Украине. Она поступит в новый пакет помощи от США.



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Источник: https://twitter.com/MOFA_Taiwan/status/1620632763849404418
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