Опасность вблизи Тайваня. Китай отправил военные самолеты и корабли

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Slava Kot
Китай отправил 34 военных самолета и 9 военных кораблей в Тайвань за прошедшие сутки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву.
Китай отправил военные корабли и самолеты в Тайвань. Фото из открытых источников
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В сторону Тайваня отправились 34 самолета, 20 из них пересекли зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня и прошли через среднюю часть Тайваньского пролива, которая является неофициальной буферной зоной между двумя режимами. Среди самолетов, вошедших в воздушное пространство Тайваня, были Shenyang J-11, Shenyang J-16, Chengdu J-10, а также производящий в России Су-30.
Министерство обороны Тайваня сообщило, что направило собственные военные корабли и самолеты для мониторинга ситуации и нарушения воздушного пространства китайскими силами. Китай не в первый раз нарушает буферную зону между обеими сторонами конфликта. В январе 2023 года произошло рекордное сечение, когда в воздушное пространство островной страны вошла 71 военная техника Китая.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай взбешен действиями новоизбранного президента Чехии. Петр Павел совершил официальный звонок к лидеру Тайваня.
Также "Комментарии" писали об оружии, которое может изменить баланс сил в Украине. Она поступит в новый пакет помощи от США.
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