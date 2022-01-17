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Оргкомитет Олимпийских игр объяснил, можно ли будет купить билеты на соревнования в Пекине

Билеты на Олимпийские игры в Пекине не будут продавать публично через COVID-19

сегодня, 15:37
Автор:

Карина Ожерельева
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Билеты на зимние Олимпийские игры, которые начнутся 4 февраля, будут распределены среди "целевых" групп людей и не будут продаваться широкой публике. Такое заявление сделал оргкомитет в понедельник, 17 января.

Оргкомитет Олимпийских игр объяснил, можно ли будет купить билеты на соревнования в Пекине

Сноу-парк Genting, место проведения соревнований по сноуборду и фристайлу во время Олимпийских игр в Пекине 2022 года - Reuters

В сентябре организаторы заявили, что на Играх не будет международных зрителей, согласно политике предотвращения COVID-19, почти закрывшей границы Китая для международных путешественников.

В сообщении оргкомитет ссылался на "трудную и сложную" ситуацию с COVID-19 и необходимость защиты безопасности персонала и зрителей Олимпиады.

Местные зрители, получающие билеты, должны строго соблюдать меры профилактики COVID-19, во время и после посещения Олимпийских мероприятий, отметили в комитете. В нем не указано больше подробностей и не уточняется, как будут распределяться билеты.

Китай, которому в значительной степени удалось обуздать местные инфекции COVID-19, пытается предотвратить распространение вспышек высокоинфекционного варианта Omicron именно тогда, когда начинается насыщенный период путешествий.

Олимпийские игры, которые пройдут в столице Китая и соседней провинции Хэбэй, будут проходить по принципу "замкнутого цикла", что позволит отделить спортсменов и другой персонал Игр от широкой китайской общественности. Большинство участников прилетят по специальным чартерным самолетам.

В прошлом месяце Национальная хоккейная лига Северной Америки заявила, что ее игроки не будут участвовать в Олимпийском турнире в Пекине из-за нарушения расписания лиги из-за COVID-19.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай создал гигантского 18-метрового снеговика, который будет встречать гостей Олимпийских игр в Пекине.


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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/beijing-olympics-tickets-will-not-be-publicly-sold-due-covid-19-2022-01-17/
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