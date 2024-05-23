Остались считанные недели: СМИ узнали, когда Си начнет вторжение на Тайвань

Народно-освободительная армия Китая вторгнется на остров Тайвань в начале июня текущего года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Global Press", со ссылкой на источники в Министерстве обороны Китая и агентстве Синьхуа.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на данный момент китайские военные начали масштабные учения вокруг всего Тайваня, включая острова Киньмэнь и Доньинь. Также опубликовано видео, на котором береговая охрана Тайваня предупреждает ВМС Китая изменить курс.

"China 548, это патрульный корабль береговой охраны Республики Китай, Yilan. Ваши действия серьезно подорвут мир и стабильность в Тайваньском проливе. Это увеличит вероятность инцидентов и риск безопасности. Пожалуйста, измените свое направление. Если вы решите войти, мы примем меры, чтобы оттолкнуть вас", — говорится в предупреждении береговой охраны.

Также отмечается, что представитель МИД Китая сделал тревожное заявление, согласно которому Силы независимости Тайваня будут разбиты, а Китай достигнет полного объединения".

"Силы независимости Тайваня останутся с разбитыми головами и в крови после столкновения с великим... начинанием Китая достичь полного объединения", — сказал представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, описывая учения вокруг острова как "серьезное предупреждение".

Читайте также на портале "Комментарии" — командование восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что начало совместные военные учения с участием армии, флота, военно-воздушных сил и ракетных войск в районах вокруг Тайваня. Учения проводятся в Тайваньском проливе – узком водоеме, отделяющем самоуправляемый остров от материкового Китая – а также на севере, юге и востоке Тайваня.



