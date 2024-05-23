Остались считанные недели: СМИ узнали, когда Си начнет вторжение на Тайвань

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Кравцев Сергей
Народно-освободительная армия Китая вторгнется на остров Тайвань в начале июня текущего года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Global Press", со ссылкой на источники в Министерстве обороны Китая и агентстве Синьхуа.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Отмечается, что на данный момент китайские военные начали масштабные учения вокруг всего Тайваня, включая острова Киньмэнь и Доньинь. Также опубликовано видео, на котором береговая охрана Тайваня предупреждает ВМС Китая изменить курс.
Также отмечается, что представитель МИД Китая сделал тревожное заявление, согласно которому Силы независимости Тайваня будут разбиты, а Китай достигнет полного объединения".
Читайте также на портале "Комментарии" — командование восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что начало совместные военные учения с участием армии, флота, военно-воздушных сил и ракетных войск в районах вокруг Тайваня. Учения проводятся в Тайваньском проливе – узком водоеме, отделяющем самоуправляемый остров от материкового Китая – а также на севере, юге и востоке Тайваня.
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