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Паника в Китае: популярный товар исчезает с полок магазинов

Жители Китая начали массово покупать товар из-за Японии, которая сбросила воду с АЭС в Тихий океан.

сегодня, 16:42
Автор:
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Slava Kot
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Япония начала процесс очистки атомной станции в Фукусиме. Вода, которая раньше применялась для охлаждения реакторов, теперь сброшена в Тихий океан. Такие действия вызвали обеспокоенность в Китае, который является одним из крупнейших импортеров соли из Японии.

Паника в Китае: популярный товар исчезает с полок магазинов

В Китае исчезла соль из магазинов из-за сброса Японией воды с АЭС. Фото из открытых источников

Соседствующие с Японией страны опасаются последствий сброса воды с атомной электростанции в природные водоемы. Больше всего критикует действия Японии Китай, а его жители делают огромные запасы соли. Даже интернет-магазины испытывают дефицит этого продукта. Дополнительная обеспокоенность началась после решения Китая полностью прекратить импорт рыбы и морепродуктов из Японии. В 2022 году Китай закупал 42% этой продукции в Японии.


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Несмотря на обеспокоенность китайцев, власти КНР выступили с заявлением, что внутренние мощности по производству соли должны покрыть все потребности жителей Китая и призвали к рациональным закупкам в соответствии со своими потребностями. Также запаниковали жители Южной Кореи, которые начали делать запасы соли, как следствие ее цена подскочила до 27%.

Напомним, что план очистки АЭС был уведомлен Японией в 2019 году. Его проверила группа ученых из МАГАТЭ, которая оценила план таким, что имеет незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Японии съел рыбу после слива радиоактивной воды.

Также "Комментарии" писали о Китае, показавшем новую официальную карту своей страны, где отобрал часть территорий России. Россия пока не комментировала эту ситуацию. Однако оказалось, что Китай приписал себе спорные территории между КНР и Индией.



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