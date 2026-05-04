Пекин бросает вызов санкциям США: что произошло

Китай пошёл на резкий и потенциально конфликтный шаг, фактически призвав свои компании игнорировать санкции США. Как сообщает Bloomberg, власти КНР намерены защитить национальный бизнес даже ценой риска для собственных банков, которые могут столкнуться с ограничениями на глобальном финансовом рынке.

По данным издания, Пекин дал негласный сигнал не соблюдать американские ограничения в отношении частных нефтеперерабатывающих предприятий, работающих с иранской нефтью. В центре внимания оказался один из крупнейших игроков отрасли – Hengli Petrochemical, продолжающий активные закупки сырья.

Аналитики Eurasia Group считают, что такой шаг станет серьёзной проверкой эффективности санкционной политики США, особенно на фоне неопределённости Вашингтона в отношении ограничений против России и Ирана. По их оценке, Китай фактически активировал так называемые "блокирующие меры", введённые ещё в 2021 году, которые позволяют игнорировать иностранные санкции на территории страны.

Профессор Цзи Вэньхуа, консультирующий Министерство торговли КНР, пояснил, что речь идёт о попытке нейтрализовать влияние американских законов на китайские компании. По его словам, новые указания направлены прежде всего против точечных санкций США и должны защитить внутренний рынок от внешнего давления.

Параллельно Пекин ужесточает контроль и в технологической сфере. Недавно власти заблокировали сделку по покупке AI-стартапа Manus компанией Meta на сумму около 2 миллиардов долларов. Этот шаг демонстрирует растущее стремление Китая ограничить влияние иностранных игроков в стратегических отраслях.

На фоне этого китайские банки и компании всё активнее ищут обходные механизмы расчётов, включая операции в юанях, чтобы снизить зависимость от доллара и избежать санкционного давления.

Эксперты предупреждают: если курс Пекина сохранится, это может не только усилить противостояние с США, но и изменить баланс сил в мировой экономике, поставив под сомнение эффективность привычных инструментов санкционного давления.

