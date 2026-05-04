Пекін кидає виклик санкціям США: що сталося

Китай пішов на різкий та потенційно конфліктний крок, фактично закликавши свої компанії ігнорувати санкції США. Як повідомляє Bloomberg, влада КНР має намір захистити національний бізнес навіть ціною ризику для власних банків, які можуть зіткнутися з обмеженнями на глобальному фінансовому ринку.

За даними видання, Пекін дав негласний сигнал не дотримуватися американських обмежень щодо приватних нафтопереробних підприємств, що працюють з іранською нафтою. У центрі уваги опинився один із найбільших гравців галузі – Hengli Petrochemical, який продовжує активні закупівлі сировини.

Аналітики Eurasia Group вважають, що такий крок стане серйозною перевіркою ефективності санкційної політики США, особливо на тлі невизначеності Вашингтона щодо обмежень проти Росії та Ірану. За їхньою оцінкою, Китай фактично активував так звані "блокуючі заходи", введені ще 2021 року, які дозволяють ігнорувати іноземні санкції на території країни.

Професор Цзі Веньхуа, який консультує Міністерство торгівлі КНР, пояснив, що йдеться про спробу нейтралізувати вплив американських законів на китайські компанії. За його словами, нові вказівки спрямовані насамперед проти точкових санкцій США та мають захистити внутрішній ринок від зовнішнього тиску.

Паралельно Пекін посилює контроль і у технологічній сфері. Нещодавно влада заблокувала угоду з купівлі AI-стартапу Manus компанією Meta на суму близько 2 мільярдів доларів. Цей крок демонструє зростання прагнення Китаю обмежити вплив іноземних гравців у стратегічних галузях.

На тлі цього китайські банки та компанії все активніше шукають обхідні механізми розрахунків, включаючи операції в юанях, щоб знизити залежність від долара та уникнути тиску на санкції.

Експерти попереджають: якщо курс Пекіна збережеться, це може не лише посилити протистояння зі США, а й змінити баланс сил у світовій економіці, поставивши під сумнів ефективність звичних інструментів тиску на санкції.

