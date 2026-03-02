Пекин меняет риторику: что сейчас говорят в КНР о конфликте на Ближнем Востоке

Официальный Пекин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке "прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".

Китай. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны, вовлеченные в иранский конфликт, прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию.

"Удары США и Израиля против Ирана нарушили международное право, и Пекин глубоко обеспокоен их влиянием на соседние страны", — заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

По ее словам, суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны оставаться нерушимыми, и Китай поддерживает все страны в укреплении коммуникации.

Обращает внимание, что еще вчера, 1 марта, риторика Китая была более жесткой. Так, Пекин осудил удары Израиля и США по Ирану, назвав их "неприемлемыми".

"Нападение и убийство верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", — говорилось в сообщении МИД Китая.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай жестко отреагировал на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив о нарушении суверенитета страны и норм международного права. В Министерство иностранных дел Китая назвали удары США и Израиля "неприемлемыми" и призвали к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление из-за смерти иранского лидера Али Хаменеи в результате ракетных обстрелов США и Израиля по Тегерану. В Пекине считают, что американско-израильская атака нарушила международные правила.



