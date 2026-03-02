Пекін змінює риторику: що тепер говорять в КНР про конфлікт на Близькому Сході

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Офіційний Пекін закликав учасників конфлікту на Близькому Сході "припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації". Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Sky News".
Китай. Фото: з відкритих джерел
У публікації йдеться, що Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони, залучені до іранського конфлікту, припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації.
За її словами, суверенітет, безпека та територіальна цілісність держав Перської затоки повинні бути залишатись нерушимими, і Китай підтримує усі країни у зміцненні комунікації.
Звертає на себе увагу, що ще вчора, 1 березня, риторика Китаю була більш жорсткою. Так, Пекін засудив удари Ізраїлю та США по Ірану, назвавши їх "неприйнятними".
Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай жорстко відреагував на загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, заявивши про порушення суверенітету країни та норм міжнародного права. У Міністерство закордонних справ Китаю назвали удари США та Ізраїлю "неприйнятними" й закликали до негайного припинення бойових дій на Близькому Сході.
Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало заяву через смерть іранського лідера Алі Хаменеї внаслідок ракетного обстрілу США та Ізраїлю по Тегерану. У Пекіні вважають, що американсько-ізраїльська атака порушила міжнародні правила.