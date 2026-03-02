Пекін змінює риторику: що тепер говорять в КНР про конфлікт на Близькому Сході

Офіційний Пекін закликав учасників конфлікту на Близькому Сході "припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації". Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Sky News".

Китай. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони, залучені до іранського конфлікту, припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації.

"Удари США та Ізраїлю проти Ірану порушили міжнародне право, і Пекін глибоко стурбований їхнім впливом на сусідні країни", — заявила речник МЗС Китаю Мао Нін.

За її словами, суверенітет, безпека та територіальна цілісність держав Перської затоки повинні бути залишатись нерушимими, і Китай підтримує усі країни у зміцненні комунікації.

Звертає на себе увагу, що ще вчора, 1 березня, риторика Китаю була більш жорсткою. Так, Пекін засудив удари Ізраїлю та США по Ірану, назвавши їх "неприйнятними".

"Напад та вбивство верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це", — йшлось в повідомленні МЗС Китаю.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай жорстко відреагував на загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, заявивши про порушення суверенітету країни та норм міжнародного права. У Міністерство закордонних справ Китаю назвали удари США та Ізраїлю "неприйнятними" й закликали до негайного припинення бойових дій на Близькому Сході.

Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало заяву через смерть іранського лідера Алі Хаменеї внаслідок ракетного обстрілу США та Ізраїлю по Тегерану. У Пекіні вважають, що американсько-ізраїльська атака порушила міжнародні правила.



