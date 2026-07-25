Пекин ответил на санкции ЕС против РФ: Китай ударил по ключевым оборонным партнерам Украины

Китай ввел торговые ограничения против двух крупных европейских оборонных компаний – немецкого Rheinmetall и чешского Tatra Trucks. Такое решение Пекин принял вскоре после того, как Европейский Союз утвердил 21 пакет санкций против России, что значительно усилило давление на российский энергетический, финансовый и военно-промышленный сектор.

Китай. Фото: из открытых источников

О новых мерах сообщило Министерство торговли КНР. Всего в санкционный список попали 14 иностранных компаний. Теперь китайским экспортерам запрещено поставлять им товары двойного назначения, а также передавать технологии и продукцию, которая может использоваться как в гражданской, так и в военной сфере. Исключения возможны только после специального согласования с китайскими властями.

В компании Tatra Trucks заявили, что решение Пекина не создаст для производителя существенных проблем. Представитель предприятия Андрей Чиртек подчеркнул, что компания не использует китайские комплектующие или технологии, подпадающие под новые экспортные ограничения, поэтому производственный процесс не пострадает.

Особое внимание привлекает включение в список концерна Rheinmetall, который после начала полномасштабной войны стал одним из ключевых партнеров Украины. Именно эта компания поставляет украинским силам обороны бронетехнику, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, танки и реализует совместные оборонные проекты на территории Украины.

Новый пакет санкций ЕС против России охватывает энергетику, финансовые операции и криптовалютный сектор, а также содержит рекордный за последние годы перечень попавших под ограничения физических и юридических лиц. На этом фоне действия Китая могут свидетельствовать о готовности Пекина все более активно реагировать на санкционную политику Запада и поддерживать собственные экономические и геополитические интересы.

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