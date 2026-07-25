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Пекін відповів на санкції ЄС против РФ: Китай вдарив по ключових оборонних партнерах України

Після нового пакета обмежень проти Росії Китай заблокував експорт товарів подвійного призначення для Rheinmetall і Tatra, які відіграють важливу роль у зміцненні української оборони

25 липня 2026, 19:02
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Кравцев Сергей

Китай запровадив торговельні обмеження проти двох великих європейських оборонних компаній – німецької Rheinmetall та чеської Tatra Trucks. Таке рішення Пекін ухвалив невдовзі після того, як Європейський Союз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії, що значно посилив тиск на російський енергетичний, фінансовий та військово-промисловий сектор.

Пекін відповів на санкції ЄС против РФ: Китай вдарив по ключових оборонних партнерах України

Китай. Фото: з відкритих джерел

Про нові заходи повідомило Міністерство торгівлі КНР. Загалом до санкційного списку потрапили 14 іноземних компаній. Відтепер китайським експортерам заборонено постачати їм товари подвійного призначення, а також передавати технології та продукцію, яка може використовуватися як у цивільній, так і у військовій сфері. Винятки можливі лише після спеціального погодження з китайською владою.

У компанії Tatra Trucks заявили, що рішення Пекіна не створить для виробника суттєвих проблем. Речник підприємства Андрей Чіртек наголосив, що компанія не використовує китайські комплектуючі чи технології, які підпадають під нові експортні обмеження, тому виробничий процес не постраждає.

Особливу увагу привертає включення до списку концерну Rheinmetall, який після початку повномасштабної війни став одним із ключових партнерів України. Саме ця компанія постачає українським Силам оборони бронетехніку, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, танки та реалізує спільні оборонні проєкти на території України.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії охоплює енергетику, фінансові операції та криптовалютний сектор, а також містить рекордний за останні роки перелік фізичних і юридичних осіб, які потрапили під обмеження. На цьому тлі дії Китаю можуть свідчити про готовність Пекіна дедалі активніше реагувати на санкційну політику Заходу та підтримувати власні економічні й геополітичні інтереси.

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