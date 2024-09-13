Пекин ответил Зеленскому на критику "мирного плана" Китая и Бразилии

Официальный Пекин не отворачивается от Киева и находится в постоянном контакте по обсуждению путей урегулирования войны. Вместе с тем Китай, после критики президента Владимира Зеленского "мирного плана" заявил, что будет и дальше способствовать политическому урегулированию "кризиса". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала спикер МИД Китая Мао Нин.

Китай. Фото: из открытых источников

Спикер отреагировала на недавнюю критику Зеленского так называемого "мирного плана" Китая и Бразилии. Глава украинского государства назвал план "деструктивным".

В Пекине напомнили, что Китай и Бразилия выдвинули шесть совместных договоренностей по решению "неотложного приоритета", заключающегося в деэскалации ситуации.

"В общих договоренностях подчеркивается, что все соответствующие стороны должны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно запреты расширения поля боя, эскалации боев и никаких провокаций со стороны любой стороны. Он также призывает все стороны быть преданными диалогу и переговорам, увеличивать гуманитарную помощь, противостоять использованию ядерного оружия, противостоять нападениям на атомные электростанции и защищать стабильность глобальных промышленных цепей и цепей поставок", — сказала Мао Нин.

Спикер МИД Китая уточнила, что "мирные инициативы" Китая и Бразилии получили положительную оценку более, чем 110 стран.

Интересно что представительница МИД КНР назвала войну в Украине "кризисом", урегулирование которого, как считает Китай, может лежать в политической плоскости.

"Об украинском кризисе, в том числе в отношении шести общих договоренностей, Китай поддерживает тесные контакты с Украиной. Китай продолжит способствовать мирным переговорам и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", — заявила спикер.

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