Пекин разозлился на Кремль: Стало известно почему

Власти поднебесной похоже злятся на Кремль потому, что данные с переговоров, где говорили о поставке Москве оружия как-то перехвачена, попала в США и обнародована. Пишет The Economist, ссылаясь на анонимного чиновника с Європы, который в курсе переговоров, пишут "Комментарии".

Китайские власти недовольны русскими

Китайские власти хотели, чтобы любая потенциальная поддержка была засекречена, ведь это может навредить Пекину оставаться в роли незаангажированного посредника в возможных переговорах, а также грозит ударить по отношениям поднебесной с США и Европой.

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"Одновременно, Китай не заинтересован в том, чтобы РФ потерпела поражение на поле боя, тем более с помощью ракетных установок США и европейских бронемашин и танков. Кроме того, поднебесной выгодно и перенаправление энергоносителей США в Европу из Индо-Тихоокеанского региона из-за войны", — говорится в издании.

Китайское оружие может принести ощутимую пользу России на фронтах. Ведь Пекин четвертый в мире экспортер оружия, более того — восемь компаний страны входят в перечень 100 лучших мировых производителей оружия Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

"Артиллерию в Китае производят по тому же стандарту, что и в России, а следовательно, поставки могут предотвратить дефицит снарядов в надвигающейся российской армии, — говорит Лонни Хенли, бывший сотрудник Управления оборонной разведки Пентагона. – Возможные поставки артиллерии будут иметь большое значение при нынешних условиях войны, где истощение запасов – критический фактор, а скорость обстрелов влияет на успех".

В начале года Белый дом заявил, что Китай уже рассматривает способ передачи оружия и боеприпасов РФ, в частности, об этом говорил Энтони Блинкен - госсекретарь США. А уже 23 февраля сообщил, что российские вооруженные силы ведут переговоры с китайским производителем Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о покупке 100 ударных беспилотников. Позже стало известно, что Китай рассматривает варианты отправки снарядов России.

На портале "Комментарии" говорилось, что после поражения Россия станет дешевой автозаправочной станцией Китая, пока ее не скачивают, а затем Китай выбросит ее на свалку.

Писали "Комментарии" ранее и об отправке Россией в Китай урана, который Пекин сможет превратить в плутоний для ядерного оружия. И через несколько лет нарастить ядерный военный потенциал соразмерен США и РФ.

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