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Пекин решил с помощью Украины дать пощечину России: о чем речь

Пекин решил напомнить Путину, где его место

сегодня, 16:53
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Ткачик Олеся

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23-25 апреля будет находиться с официальным визитом в Китае. Как сообщил представитель министерства Георгий Тихий визит, осуществляется для проведения переговоров по двусторонним отношениям и путям к справедливому миру.

Пекин решил с помощью Украины дать пощечину России: о чем речь

Китай

При этом бывший нардеп Борислав Береза обратил внимание, что приглашение Украине от МИД Китая состоялось после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею и Вьетнам.

"Это ответ Путину на его попытки играть в зоне интересов Китая. И в Кремле это понимают", – отметил политик.

По его мнению, не нужно сильно рассчитывать на какие-либо изменения в коммуникациях и сотрудничестве между Украиной и Китаем, потому что этого не произойдет.

"Этот визит только инструмент, используемый Пекином, чтобы дать пощечину Путину и напомнить ему, что в эту игру можно играть вдвоем. Но мы должны использовать этот шанс в интересах Украины. Удастся это или нет увидим вскоре", — отметил Береза.

При этом известно, что Кулеба уже прибыл в Китай и сразу сказал, что будет говорить о мире.

"Меня это немного напрягает, потому что как-то маловероятно, что Кулеба дипломатично переигрывает Россию и "перевербует" китайцев на нашу сторону", — отметила в Фейсбуке журналист Татьяна Высоцкая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кулеба уже записал первое видео из Пекина. Он сообщил, что планирует обсудить с китайским коллегой Ван не только пути к миру, но и двусторонние отношения, особенно после начатых переговоров Украины о вступлении в Евросоюз. Кулеба отметил, что впереди пространные, детальные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван по путям к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями, подчеркнул министр.




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Источник: https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0KoCmUMRGFXBpWUXNj3ajoGcfPKHgu8nS49NkCssro4tPXFhRyESuyZRf2i4fmB4Dl
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