Пекин решил с помощью Украины дать пощечину России: о чем речь

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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23-25 апреля будет находиться с официальным визитом в Китае. Как сообщил представитель министерства Георгий Тихий визит, осуществляется для проведения переговоров по двусторонним отношениям и путям к справедливому миру.
Китай
При этом бывший нардеп Борислав Береза обратил внимание, что приглашение Украине от МИД Китая состоялось после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею и Вьетнам.
По его мнению, не нужно сильно рассчитывать на какие-либо изменения в коммуникациях и сотрудничестве между Украиной и Китаем, потому что этого не произойдет.
При этом известно, что Кулеба уже прибыл в Китай и сразу сказал, что будет говорить о мире.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кулеба уже записал первое видео из Пекина. Он сообщил, что планирует обсудить с китайским коллегой Ван не только пути к миру, но и двусторонние отношения, особенно после начатых переговоров Украины о вступлении в Евросоюз. Кулеба отметил, что впереди пространные, детальные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван по путям к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями, подчеркнул министр.
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