Пекин снова будет продвигать тему о мире с РФ: спецпредставитель Китая едет в Украину

В понедельник специальный посланник Китая Ли Хуэй должен совершить визит в Украину, после чего посетить Москву и другие европейские столицы в рамках планов Пекина стать посредником по дипломатическому урегулированию развязанной россиянами войны. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет "Bloomberg".

Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, что помимо Киева и Москвы спецпосланник по евразийским делам посетит также Варшаву, Париж и Берлин.

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"Визит китайских представителей в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая делу содействия диалогу и в полной мере демонстрирует, что Китай твердо стоит на стороне мира", — заявил Вэньбинь.

Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину МИД Китая сняло интригу и опубликовало так называемый "мирный план" со своими предложениями по прекращению войны России против Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ответ на заявление генсек ООН Антониу Гутерриша о том, что "мир в Украине сейчас невозможен" (мол, ни Киев, ни Москва) не готовы сесть за стол переговоров, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмутился. По его словам, переговоры возможны, но только при определенных обстоятельствах. А именно, если стране-агрессору напомнят, наконец, соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию, если перестанут считать РФ частью ООН и Совбеза ООН. О чём говорят то и дело всплывающие от бывших и действующих политиков и чиновников разных частей мира (Азии, Европы, Латинской Америки) "миротворческие" предложения? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.