Китай представил "мирный план" из 12 пунктов по войне в Украине: детали

Как передает издание "Комментарии", в годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину МИД Китая сняло интригу и опубликовало так называемый "мирный план" со своими предложениями по прекращению войны России против Украины.

Китай. Фото: GETTY IMAGES

В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план", опубликовав "Позицию Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".

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Обнародованный документ состоит из 12 пунктов: уважение суверенитета всех стран, отказ от "менталитета холодной войны", прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров, решение гуманитарного кризиса, защита гражданского населения и военнопленных, обеспечение безопасности атомных электростанций, уменьшение стратегических рисков, содействие экспорту зерна, прекращение "односторонних санкций", поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок, содействие послевоенному восстановлению.

"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", — говорится, в частности, в документе.

Кроме того, по мнению Китая, "односторонние санкции (не утвержденные Совбезом ООН — ред.) и максимальное давление не могут решить проблему, они лишь создают новые проблемы".

Также в документе КНР отмечается, что недопустимым является "применение ядерного оружия".

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