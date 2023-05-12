В ЕС больше не рассматривают Китай, как посредника между Украиной и РФ

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Кравцев Сергей
Китай остается важным партнером Брюсселя, но уже потерял возможность быть посредником в развязанной Россией войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Укринформ".
Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открітіх источников
Главный дипломат Евросоюза отметил, что Китай является для ЕС одновременно важным торговым партнером и конкурентом в экономике и противником в ценностях.
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Подчеркивая важную роль Китая в мире, Жозеп Боррель высказал мнение, что хотя Пекин и имеет большое влияние на Москву, и может помочь остановить агрессию, тот уже потерял возможность играть роль посредника, потому что его "нейтральность" имела скорее пророссийскую направленность.
Ранее главный дипломат Евросоюза предупредил, что позиция и действия Китая относительно войны России против Украины – один из факторов, которые будут определяющими для дальнейших отношений между Пекином и Европой.
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Также издание "Комментарии" сообщало – может ли КНР отказаться от поддержки РФ – к какому выбору уже подталкивают Пекин. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.
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