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В ЕС больше не рассматривают Китай, как посредника между Украиной и РФ

Главный дипломат ЕС Боррель считает, что Китай уже не может быть посредником между Украиной и РФ

сегодня, 08:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Китай остается важным партнером Брюсселя, но уже потерял возможность быть посредником в развязанной Россией войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Укринформ".

В ЕС больше не рассматривают Китай, как посредника между Украиной и РФ

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открітіх источников

Главный дипломат Евросоюза отметил, что Китай является для ЕС одновременно важным торговым партнером и конкурентом в экономике и противником в ценностях.


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"Вопрос не в том, чтобы остановить Китай в этом преобразовании, но в том, как убедить Китай конструктивно использовать свою мощь, в соответствии с международным правом", – отметил Боррель.

Подчеркивая важную роль Китая в мире, Жозеп Боррель высказал мнение, что хотя Пекин и имеет большое влияние на Москву, и может помочь остановить агрессию, тот уже потерял возможность играть роль посредника, потому что его "нейтральность" имела скорее пророссийскую направленность.

"Да, Китай поддерживает Россию, но пока он не оказывал России военной помощи. Мы должны быть бдительными, чтобы не толкнуть Россию в руки Китая. Но я не думаю, что Китай чувствует себя очень комфортно от того, что там (Ред. – в России) происходит", – считает Боррель.

Ранее главный дипломат Евросоюза предупредил, что позиция и действия Китая относительно войны России против Украины – один из факторов, которые будут определяющими для дальнейших отношений между Пекином и Европой. 

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3707999-kitaj-vze-vtrativ-mozlivist-buti-poserednikom-u-rozvazanij-rosieu-vijni-borrel.html
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