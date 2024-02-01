Пекин угрожает Украине: Reuters узнало, что разозлило власти КНР

Китайский посол сообщил о негативных последствиях для двусторонних отношений практики внесения китайских компаний в перечень спонсоров войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на собственные источники.

Китай. Фото: из открытых источников

НАПК внесла 14 китайских компаний в список "международных спонсоров войны". Китай имеет наибольшее количество компаний в этом списке среди всех стран мира.

В частности, в список входят такие торговые гиганты как: Alibaba Group; Xiaomi Corporation; Китайская национальная морская нефтяная корпорация; Китайская корпорация строительства железных дорог.

Reuters, ссылаясь на собеседников, добавило, что в результате Китай не выдвинул никаких условий или "временных рамок" для Украины, а просто высказал свою точку зрения относительно списка.

Другой источник предположил, что Пекин может связывать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна. Китай в 2023 году стал вторым импортером украинской агропродукции среди всех стран мира, общая сумма закупок составила 2,22 млрд долл.

Согласно правительственным данным, через новый черноморский судоходный коридор, созданный Киевом в августе прошлого года, около 30% морского экспорта Украины, включая продукты питания, металлы и руду, было отправлено в Китай.

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