Как Китай рассматривает войну в Украине: почему дистанцируется от украинской формулы мира

Во время выступления в Давосе президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мы бы хотели, чтобы Китай был вовлечен в нашу Формулу мира. В МИД КНР очень витиевато прокомментировали отсутствие китайских представителей на встрече международных партнеров по украинской Формуле мира в Швейцарии накануне Давосского саммита. Зато очень ясно видно, что товарооборот между Китаем и Россией достиг нового рекорда. Более того – по утверждению аналитиков, Китай и РФ на грани создания военного альянса. Что можно сказать о действиях Пекина в последнее время? Такое впечатление, что его активизация прошлого года в поисках дипломатического решения российско-украинской войны сошла на нет… На что, похоже, делает ставку Китай? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китай не может позволить России проиграть войну в Украине

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего (УИБ) Игорь Попов отмечает, что Китай ставит перед собой глобальные цели изменения мирового порядка.

"Для себя и своих союзников Китай требует более благоприятных условий в торговле, в международных финансах и безопасности. Считает Южно-Китайское море и Малаккский пролив зоной своих стратегических интересов и пытается усилить свой контроль над путями морской торговли, ведь их блокада приведет к крушению китайской экономики. Усиление конфронтации в Красном море и Аденском заливе также препятствует китайскому экспорту в европейские порты", – поясняет эксперт.

По его словам, войну в Украине Китай рассматривает как одно из направлений противостояния Глобального Запада и Глобального Юга.

"Китай пользуется ослаблением Российской Федерации вследствие войны и усиливает свой экономический и технологический контроль над рядом отраслей российской промышленности. После ухода западных технологических компаний с российского рынка, их место занимают китайцы. Именно китайские технологии становятся монополистами в бурении скважин, коммуникационных сетях, электронике. Через пару лет процесс станет неотвратимым, Россия попадет в критическую зависимость от китайской технологической продукции", – прогнозирует Игорь Попов.

В то же время, продолжает он, Китай и сам зависит от России: через ее территорию проходят инфраструктурные коридоры для поставок продукции в Европу наземным путем; также от РФ зависит развитие Северного морского пути как альтернативы южным морским маршрутам.

"Китай не может позволить России проиграть войну в Украине, но и эскалация боевых действий ему не нужна. Инерционный сценарий будет соответствовать планам Китая по медленной экспансии на российских рынках", – разъясняет эксперт.

Он акцентирует, что "Формула мира" Владимира Зеленского остается единственным и безальтернативным сценарием мирного урегулирования. На самом деле, это признают даже китайские обозреватели, отмечает Игорь Попов.

Но Китай не может позволить себе публичное участие в этом плане по двум причинам. Первая – Китай принимает участие только в тех проектах, где он является лидером или хотя бы одним из лидеров. В "Формуле мира" лидерство задают Украина и ее западные союзники, поэтому Китай пока считает свое место недостаточно статусным. Вторая причина – это дипломатические обязательства перед Россией, которую не приглашают к мероприятиям "Формулы мира". Но на определенном этапе участие Китая может быть активизировано", – считает представитель УИБ. "Остальные планы остались на уровне деклараций, в то время как "Формула мира" детализирована на уровне тактических решений и частично уже реализуется

Пока же, констатирует он, для Украины принципиально важно, чтоб продолжалась политика Китая по отказу от предоставления России прямой военной помощи в виде летального вооружения.

"У Китая есть достаточно запасов, которые критически нужны для российской армии. Но благодаря дипломатическим усилиям, просьбы Кремля пока что отклоняются. Также Китай хоть и не присоединяется к санкциям против России, но всё же на них реагирует. Так, после введения вторичных санкций против финансового сектора в декабре 2023 китайские банки начали пересматривать свою работу с российскими клиентами", – подчеркивает Игорь Попов.

По его мнению, прямой военный союз Китая и России маловероятен. Но Китай продолжит извлекать прибыль от торговли с РФ, получая огромные скидки.

"А задача украинской дипломатии – тонкая игра с Китаем, чтобы в решающий момент он смог повлиять на российское руководство в принятии решения о справедливом мире", – заключает эксперт.

Переговоры с Китаем – сложная задача

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко рассуждает так:

"Украине нужна Формула Победы. Потому как все так называемые "формулы мира", начиная с Будапештского Меморандума и заканчивая "минскими соглашениями", привели к полномасштабной войне. Также нам нужно возвращать ядерный статус. И требовать у партнеров хотя бы возврата в Украину тактического ядерного оружия".

У Китая сейчас своя повестка дня, поясняет эксперт. И после выборов на Тайване мы в неё слабо вписываемся, считает он.

"Украине надо серьезно готовиться к возможной смене администрации в США после ноябрьских выборов президента там. Именно на этом следует сосредотачиваться, – уверен Юрий Гаврилечко. – Переговоры с Китаем – намного более сложная задача и невыполнимая аматорскими методами и спорадически, как это происходит сейчас".

Цель Китая — экономическая

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, Китай старается продолжать играть роль наблюдателя в контексте российско-украинской войны.

"Да, действительно, в прошлом году Китай как бы активизировал свои миротворческие усилия. Представил свой план, посылал спецпредставителя, который колесил между Украиной, Россией и Европой. Но Западом, похоже, китайский план не был воспринят. Потому что есть некое противостояние геополитическое между Западом в широком понимании – и Китаем. С другой стороны, сам Пекин, похоже, не особо настаивал на своем плане. Ведь в данный момент КНР получает большие выгоды от войны. Китай покупает по низким, демпинговым ценам российские энергоносители, другие ресурсы. Значительно вырос товарооборот", – отмечает политолог.

При этом, продолжает он, Китай достаточно чутко реагирует на санкции. И когда США предупредили, что будут вводить ограничения касательно банков, помогающих РФ, Китай начал пересматривать свою политику в этом ракурсе.

"Но в целом КНР продолжает наблюдать. Рассматривая эту войну скорее как противостояние Росси и Запада, которые слабеют из-за этого противостояния", – считает Алексей Якубин.

Он считает, что Китай не хочет активно вовлекаться в те же консультации по украинской формуле мира, проходящие не европейской арене, потому что не считает это нейтральными площадками.

"На ту же встречу в Джидде (Саудовская Аравия) в августе прошлого года представитеи КНР приезжали, – напоминает эксперт. – Потому что посчитали это нейтральной площадкой".

Продолжится ли активное сближение КНР с РФ – вопрос пока открытый, отмечает политолог. По его мнению, Китай явно продолжит использовать с выгодой для себя российские ресурсы. Но вряд ли готов на некий военный союз.

"Цель Китая — экономическая. Он за глобализацию, тогда как РФ скорее за деглобализацию, разделение мира на зоны влияния, на кластеры", – резюмирует Алексей Якубин.

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