Пекин вмешивается: Китай сделал заявление из-за своих граждан в плену в Украине

Китай официально отреагировал на информацию об участии своих граждан в войне с Украиной на стороне России и призвал обеспечить их права. Соответствующее заявление сделал спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает Global Times.

Китай. Фото: из открытых источников

В Пекине подчеркнули, что украинская сторона должна гарантировать защиту законных прав и интересов граждан Китая, а также обеспечить им гуманное поведение в соответствии с нормами международного права. Таким образом, Китай фактически отреагировал на случаи попадания своих граждан в плен.

В то же время в МИД КНР подчеркнули, что позиция Пекина остается неизменной: гражданам Китая не рекомендуется участвовать в каких-либо боевых действиях. По словам Линь Цзяня, китайские власти неоднократно призывали своих граждан избегать зон конфликта и не вступать в вооруженные формирования ни одной из сторон.

Заявление прозвучало на фоне информации о том, что в Украине до сих пор находятся двое граждан КНР, воевавших на стороне российских сил и взятых в плен. Об этом ранее сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Ситуация может иметь более широкий дипломатический подтекст, ведь Китай официально декларирует нейтральную позицию по отношению к войне, в то же время пытаясь дистанцироваться от любого прямого участия своих граждан в конфликте.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай поддерживает усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине, однако традиционно избегает прямой оценки действий России. Такую позицию озвучил представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение Киева ввести режим тишины с 6 мая.

Во время брифинга спикер МИД Китая получил вопрос о режиме тишины с 6 мая на войне в Украине, который был предложен Киевом. По словам китайского дипломата, позиция Пекина по поводу войны, которую в Китае называют "украинским кризисом", остается неизменной.



