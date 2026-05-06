Пекін втручається: Китай зробив заяву через своїх громадян у полоні в Україні

Китай офіційно відреагував на інформацію про участь своїх громадян у війні проти України на боці Росії та закликав забезпечити їхні права. Відповідну заяву зробив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє Global Times.

Китай. Фото: з відкритих джерел

У Пекіні наголосили, що українська сторона має гарантувати захист законних прав та інтересів громадян Китаю, а також забезпечити їм гуманне поводження відповідно до норм міжнародного права. Таким чином Китай фактично відреагував на випадки потрапляння своїх громадян у полон.

Водночас у МЗС КНР підкреслили, що позиція Пекіна залишається незмінною: громадянам Китаю не рекомендується брати участь у будь-яких бойових діях. За словами Лінь Цзяня, китайська влада неодноразово закликала своїх громадян уникати зон конфлікту та не вступати до збройних формувань жодної зі сторін.

Заява пролунала на тлі інформації про те, що в Україні досі перебувають двоє громадян КНР, які воювали на боці російських сил і були взяті в полон. Про це раніше повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Ситуація може мати ширший дипломатичний підтекст, адже Китай офіційно декларує нейтральну позицію щодо війни, водночас намагаючись дистанціюватися від будь-якої прямої участі своїх громадян у конфлікті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай підтримує зусилля, спрямовані на припинення бойових дій в Україні, однак традиційно уникає прямої оцінки дій Росії. Таку позицію озвучив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи пропозицію Києва запровадити режим тиші з 6 травня.

Під час брифінгу речник МЗС Китаю отримав питання щодо режиму тиші з 6 травня на війні в Україні, який був запропонований Києвом. За словами китайського дипломата, позиція Пекіна щодо війни, яку в Китаї називають "українською кризою", залишається незмінною.



