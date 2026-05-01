Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Пекин выдвинул Вашингтону жесткое условие перед встречей лидеров: о чем идет речь
Пекин выдвинул Вашингтону жесткое условие перед встречей лидеров: о чем идет речь

Китай предупреждает США о «правильном выборе», намекая на риски для глобальной стабильности и будущего сотрудничества

1 мая 2026, 07:16
Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио сделал жесткое заявление по Тайваню, фактически поставив этот вопрос в центр будущих отношений между двумя державами. Как сообщает Reuters со ссылкой на МИД КНР, Пекин требует от Вашингтона "сделать правильный выбор", если тот рассчитывает на сохранение диалога и стабильности.

Пекин выдвинул Вашингтону жесткое условие перед встречей лидеров: о чем идет речь

Китай. Фото: из открытых источников

Разговор состоялся 30 апреля – всего за несколько недель до ожидаемого саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине. На этом фоне дипломатическая риторика резко ужесточилась.

По словам Ван И, Тайвань остается "ключевым интересом Китая" и одновременно "самым крупным источником риска" в отношениях с США. Он подчеркнул, что именно позиция Вашингтона определит, удастся ли сторонам открыть "новое пространство для сотрудничества" или же напряженность продолжит нарастать.

Китайский дипломат также призвал обе стороны сохранить достигнутую ранее хрупкую стабильность и тщательно подготовиться к переговорам на высшем уровне. При этом он дал понять: без уступок по тайваньскому вопросу рассчитывать на прогресс не приходится.

Этот разговор стал первым публичным контактом Ван И и Рубио после обострения ситуации на Ближнем Востоке и войны США и Израиля против Ирана. Последняя личная встреча дипломатов прошла в феврале в Мюнхене.

Сейчас отношения между странами остаются крайне напряженными, несмотря на временное перемирие в торговой войне, достигнутое осенью 2025 года. Однако новый виток давления вокруг Тайваня может перечеркнуть даже этот хрупкий баланс.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай осудил стрельбу во время приема президентом США Дональдом Трампом Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-foreign-minister-tells-rubio-taiwan-is-biggest-risk-ties-2026-04-30/
