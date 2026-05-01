Пекин выдвинул Вашингтону жесткое условие перед встречей лидеров: о чем идет речь

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио сделал жесткое заявление по Тайваню, фактически поставив этот вопрос в центр будущих отношений между двумя державами. Как сообщает Reuters со ссылкой на МИД КНР, Пекин требует от Вашингтона "сделать правильный выбор", если тот рассчитывает на сохранение диалога и стабильности.

Разговор состоялся 30 апреля – всего за несколько недель до ожидаемого саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине. На этом фоне дипломатическая риторика резко ужесточилась.

По словам Ван И, Тайвань остается "ключевым интересом Китая" и одновременно "самым крупным источником риска" в отношениях с США. Он подчеркнул, что именно позиция Вашингтона определит, удастся ли сторонам открыть "новое пространство для сотрудничества" или же напряженность продолжит нарастать.

Китайский дипломат также призвал обе стороны сохранить достигнутую ранее хрупкую стабильность и тщательно подготовиться к переговорам на высшем уровне. При этом он дал понять: без уступок по тайваньскому вопросу рассчитывать на прогресс не приходится.

Этот разговор стал первым публичным контактом Ван И и Рубио после обострения ситуации на Ближнем Востоке и войны США и Израиля против Ирана. Последняя личная встреча дипломатов прошла в феврале в Мюнхене.

Сейчас отношения между странами остаются крайне напряженными, несмотря на временное перемирие в торговой войне, достигнутое осенью 2025 года. Однако новый виток давления вокруг Тайваня может перечеркнуть даже этот хрупкий баланс.

