Пекін висунув Вашингтону жорстку умову перед зустріччю лідерів: про що йдеться

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо зробив жорстку заяву щодо Тайваню, фактично поставивши це питання у центр майбутніх відносин між двома державами. Як повідомляє Reuters із посиланням на МЗС КНР, Пекін вимагає від Вашингтона "зробити правильний вибір", якщо той розраховує на збереження діалогу та стабільності.

Розмова відбулася 30 квітня – лише за кілька тижнів до очікуваного саміту між президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпінем у Пекіні. На цьому тлі дипломатична риторика різко посилилася.

За словами Ван І, Тайвань залишається "ключовим інтересом Китаю" і водночас "найбільшим джерелом ризику" у відносинах із США. Він підкреслив, що саме позиція Вашингтона визначить, чи вдасться сторонам відкрити "новий простір для співпраці" чи напруженість продовжить наростати.

Китайський дипломат також закликав обидві сторони зберегти досягнуту раніше тендітну стабільність і ретельно підготуватися до переговорів на найвищому рівні. При цьому він дав зрозуміти: без поступок із тайванського питання розраховувати на прогрес не доводиться.

Ця розмова стала першим публічним контактом Ван І та Рубіо після загострення ситуації на Близькому Сході та війни США та Ізраїлю проти Ірану. Остання особиста зустріч дипломатів відбулася у лютому в Мюнхені.

Наразі відносини між країнами залишаються вкрай напруженими, незважаючи на тимчасове перемир'я у торговельній війні, досягнуте восени 2025 року. Однак новий виток тиску навколо Тайваню може перекреслити навіть цей ламкий баланс.

