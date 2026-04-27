Появилась первая реакция Китая после покушения на Трампа

Китай осудил стрельбу во время приема президентом США Дональдом Трампом Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Китай. Фото: из открытых источников

В своих первых комментариях после стрельбы Пекин заявил, что осуждает незаконные насильственные действия.

"Китай внимательно следит за этим инцидентом со стрельбой. Мы последовательно выступаем против актов незаконного насилия и осуждаем их", — заявил на пресс-конференции спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Журналисты напоминают, что Дональд Трамп планирует посетить Пекин 14 и 15 мая, чтобы встретиться с Си Цзиньпином во время своего первого визита в страну за последние восемь лет.

