Китай Появилась первая реакция Китая после покушения на Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась первая реакция Китая после покушения на Трампа

Пекин заявил, что осуждает незаконные насильственные действия

27 апреля 2026, 14:52
Кравцев Сергей

Китай осудил стрельбу во время приема президентом США Дональдом Трампом Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Китай. Фото: из открытых источников

В своих первых комментариях после стрельбы Пекин заявил, что осуждает незаконные насильственные действия.

"Китай внимательно следит за этим инцидентом со стрельбой. Мы последовательно выступаем против актов незаконного насилия и осуждаем их", — заявил на пресс-конференции спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Журналисты напоминают, что Дональд Трамп планирует посетить Пекин 14 и 15 мая, чтобы встретиться с Си Цзиньпином во время своего первого визита в страну за последние восемь лет.

Читайте на портале "Комментарии" — Белый дом опубликовал ответ на возможное инсценировку покушения на Дональда Трампа. Таким образом, в администрации президента США ответили на конспирологические теории и недавние заявления о сфабрикованности стрельбы в 2024 году.

В интервью Пирсу Моргану бывшая звезда WWE и губернатор Миннесоты Джесси Вентура предположил, что попытка убить Трампа была фальшивой. Бывший профессиональный реслер заметил, что инцидент мог походить на так называемую "работу с лезвием". Это способ в реслинге, когда спортсмен намеренно создает видимость травмы для драматического эффекта.

Также издание "Комментарии" сообщало – посолка Украины в США Ольга Стефанишина оказалась среди гостей ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, где произошла стрельба во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа. Дипломатка обнародовала фото, сделанные за несколько минут до инцидента и сразу после него.




