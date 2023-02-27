logo

BTC/USD

23418.36

ETH/USD

1640.22

LTC/USD

94.59

USD/UAH

39.29

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Пекин высмеял санкция США в отношении китайских компаний, связанных с ЧВК Вагнер
commentss НОВОСТИ Все новости

Пекин высмеял санкция США в отношении китайских компаний, связанных с ЧВК Вагнер

Китай раскритиковал США из-за санкций наложенных на китайские компании, которые могут сотрудничать с частной военной компанией Вагнер, спонсируемой Кремлем.

сегодня, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Китай считает, что США используют двойные стандарты и запугивают компании из их страны с помощью санкций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Associated Press.

Пекин высмеял санкция США в отношении китайских компаний, связанных с ЧВК Вагнер

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

США приняли решение ввести санкции против китайских компаний и лиц, связанных с деятельностью ЧВК Вагнер. Ведь российская частная военная компания ведет войну на Украине и получает оружие и другие товары от своих партнеров по всему миру. Кроме того, группа "Вагнера" действует в Африке, где неоднократно фиксировали нарушения прав человека членами этой военной компании. На новые ограничения США отреагировал Китай.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Санкции не имеют никакого основания в международном праве или разрешения Совета Безопасности, и являются типичными незаконными односторонними санкциями", — заявила на брифинге спикер МИД Китая Мао Нин.

Также Китай обвинил Соединенные Штаты в военной помощи для Украины.

"В то время как США активизировали свои усилия по отправке оружия одной из сторон конфликта, что привело к бесконечной войне, они часто распространяли ложную информацию о поставках оружия Китаем в Россию, пользуясь возможностью налагать санкции на китайские компании без причины", — она заявила и добавила, что "это откровенное издевательство и двойные стандарты".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Кремля отреагировал на возможные поставки оружия из Китая.

Также "Комментарии" писали, что спонсируемый Кремлем ЧВК Вагнер распространяет свое влияние на африканском континенте, где посредством государственных переворотов и поддержки повстанцев приобретает лояльность стран Африки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/politics-china-bd45b29ce3431b4ccb18b044e8a34bc6
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!