Китай считает, что США используют двойные стандарты и запугивают компании из их страны с помощью санкций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Associated Press.

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

США приняли решение ввести санкции против китайских компаний и лиц, связанных с деятельностью ЧВК Вагнер. Ведь российская частная военная компания ведет войну на Украине и получает оружие и другие товары от своих партнеров по всему миру. Кроме того, группа "Вагнера" действует в Африке, где неоднократно фиксировали нарушения прав человека членами этой военной компании. На новые ограничения США отреагировал Китай.

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"Санкции не имеют никакого основания в международном праве или разрешения Совета Безопасности, и являются типичными незаконными односторонними санкциями", — заявила на брифинге спикер МИД Китая Мао Нин.

Также Китай обвинил Соединенные Штаты в военной помощи для Украины.

"В то время как США активизировали свои усилия по отправке оружия одной из сторон конфликта, что привело к бесконечной войне, они часто распространяли ложную информацию о поставках оружия Китаем в Россию, пользуясь возможностью налагать санкции на китайские компании без причины", — она заявила и добавила, что "это откровенное издевательство и двойные стандарты".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Кремля отреагировал на возможные поставки оружия из Китая.

Также "Комментарии" писали, что спонсируемый Кремлем ЧВК Вагнер распространяет свое влияние на африканском континенте, где посредством государственных переворотов и поддержки повстанцев приобретает лояльность стран Африки.