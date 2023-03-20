Перед встречей с Путиным Си Цзиньпин высказался о войне и РФ: на что стоит обратить внимание

Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин перед встречей с российским президентом владимиром путиным, которая состоится, несмотря на то, что последний объявлен в международный розыск, выпустил программную статью о китайско-российских отношениях и своем видении "украинского кризиса". Какие выводы можно сделать, исходя из представленных Си тезисов? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Уважение суверенитета, всё-таки, более конкретное и понятное определение. Хочется верить, китайский лидер о нём не забыл

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

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"Тезисы статьи Си Цзиньпина для "Российской газеты" можно по-разному интерпретировать, они размыты и могут при желании быть наполнены любым смыслом. Мне вообще показалось, что основной акцент сделан на экономических вопросах — "обеспечении стабильности глобальных цепочек производства и поставок". Это единственное конкретное заявление китайского лидера. Остальные тезисы направлены на подчеркивание "неизменно объективного и непредвзятого" отношения Китая к "украинскому кризису", что можно интерпретировать как продолжение политики нейтралитета, которую Пекин занял с самого начала войны и с которой не собирается сворачивать. Также сама формулировка "украинский кризис" полностью разбивает утверждение российской пропаганды, что рф воюет с НАТО. Си как бы намеренно делает акцент, что кризис локальный и этим отрицает своё возможное противостояние с Западом".

Интересным, по мнению эксперта, является и само название статьи — "упорно двигаться вперёд…". Упорство, поясняет Анна Малкина, имеет место только в том случае, когда есть трудности и препятствия, когда есть противоречия.

кроме первого – "уважения суверенитета всех стран". Вместо него есть размытая формулировка на тему "необходимости придерживаться целей и принципов устава ООН". Если открыть устав ООН и почитать Раздел І "Цели и принципы", то там мы увидим такие же размытые формулировки в стиле "за всё хорошее, против всего плохого". И получится замкнутый круг. Уважение суверенитета, всё-таки, более конкретное и понятное определение. Надеюсь, китайский лидер о нём не забыл". "Вынесенная в заголовок формулировка – чёткий сигнал Кремлю: радоваться рано, переговоры могут ничем не закончиться, если…. И дальше ряд условий, которые передаются уже не через прессу. Это может вселять определённый оптимизм, – считает политолог. – Однако в статье есть и тревожные сигналы. По сути, она повторяет основные пункты февральского "мирного плана Китая"

Вероятно, Китай заинтересован в затягивании российского кризиса

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков считает, что статья Си Цзиньпина во многом имеет туманные и неоднозначные формулировки, что оставляет Китаю поле для маневра.

"Визит китайского лидера к российскому диктатору направлен на усиление экономической зависимости россии от Китая и прощупывание реального положения дел в рф. Но если бы Китай действительно хотел разрешить российский кризис, то подобный визит необходимо было сделать до полномасштабного вторжения и предотвратить роковую ошибку путина", – отмечает эксперт. – По-видимому, Китай считает, что остаётся в выигрыше при любом решении российского кризиса. И, вероятно, заинтересован в его затягивании".

Заморозка конфликта, затягивание войны стратегически ослабляет россию и страны Запада. А это помогает Китаю удерживать место второго полюса на международной арене, поясняет Сергей Быков.

"Однако и сама Поднебесная максимально интегрирована в западный экономический мир и во многом зависима от этих экономических связей, – подчеркивает эксперт. – Так что КНР вряд ли будет помогать россии обходить санкции. Ведь это сулит риски Китаю и его экономике. Лучший вариант для китайского дракона – это душить в объятиях российского медведя".

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