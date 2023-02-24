Почему то, что предложил Китай, назвать мирным планом нельзя – на что рассчитывает Пекин

Китайская Народная Республика (КНР) представила "мирный план" из 12 пунктов касательно того, как остановить российско-украинскую войну (упорно называя это "кризис в Украине"). Что можно сказать об этих предложениях? Каковы перспективы подобного плана? О чём говорят такие действия Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Китай. Фото: из открытых источников

Китай предложил перечень правильных вещей, лозунгов, которые к плану не имеют никакого отношения



Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что этот китайский план можно считать лишь "так называемым планом".

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"К плану это имеет такое же отношение, как мы с вами – к полетам на Марс, – уверяет эксперт. – Это перечень, в принципе, правильных вещей, лозунгов, которые к плану не имеют никакого отношения. И относиться ко всему этому можно как хорошим намерениям. Не более".

То, что в предложениях Китая обозначена важность соблюдать территориальную целостность, то так написано в Уставе ООН, напоминает экс-глава МИД. Как и прочие разумные вещи типа решения гуманитарного кризиса, защиты гражданского населения и военнопленных, обеспечения безопасности атомных электростанций, содействия экспорту зерна и так далее.

"Но назвать это планом нельзя, – уверен Владимир Огрызко. – Однако КНР всё же выступила именно с таким предложением, пытаясь представить себя миролюбивой державой, которая, правда, не видит разницу между агрессором и жертвой агрессии".

Китай хочет возглавить движение "миротворцев"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поясняет:

"Согласно решению ХХ съезда Компартии Китая, он должен к 2027 году опередить США по военной составляющей, а к 2035-му – по экономической. По всей видимости, происходящее в мире в связи с российско-украинской войной, дает возможность КНР достигнуть заданных целей досрочно. Поэтому Китай начал позиционировать себя на международной арене как вторая сила – с такой же военной и экономической мощью как США. И заявлять свои соответствующие амбиции в динамично меняющемся мире. Учитывая претензии на столь значительную роль, необходимо представлять некие миротворческие представления. Что и вылилось в те самые 12 пунктов по урегулированию российско-украинской войны".

КНР, продолжает эксперт, пытается занять лидирующее положение среди стран т.н. Глобального Юга (занимающих позицию разрешения ситуации не военным, а дипломатическим путем, не особо считаясь с территориальными потерями Украины). На этом, кстати, акцентировали внимание китайские представители на Мюнхенской конференции по безопасности, обращает внимание Олег Стариков.

"Будет ли принято китайское предложение Западным (демократическим) миром во главе с США? Судя по сигналам, которые идут из Штатов и не только – не факт. Однако Китай хочет возглавить движение "миротворцев". И тут ему, как мне кажется, не столь важно, будет ли принято его предложение, сколько – сам факт его появления. В КНР, похоже, понимают, что Запад без него, без Глобального Юга не сможет решить вопрос переструктуирования архитектуры всемирной безопасности, разрушенной действиями России. Следовательно, – констатирует эксперт, – Западу придется искать точки соприкосновения, идти на некие компромиссы с Китаем. Вот о чём, прежде всего, китайские мирные предложения".

В китайских мирных инициативах нет пункта о выводе российских оккупационных войск с территории Украины

Экс-народный депутат, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний рассуждает так:

"Из 12 пунктов так называемого "китайского мирного плана" самое важное, не что там есть, а чего там нет. А там нет пункта о выводе российских оккупационных войск с территории Украины, ни по границам 1991 года, ни даже по линии до 24 февраля 2022-го".

Фактически, поясняет эксперт, речь идет о сохранении территориального статус-кво, где под "статус-кво" понимается законсервирование ситуации с оккупацией России частей украинских земель. Плюс – постепенное снятие санкции с РФ и возвращение страны-агрессора, страны-оккупанта, страны-террориста на мировые экономические рынки и экономическую мировую интеграцию.

"Вот, что на самом деле собой представляет т.н. "мирный план" от Китая", – подчеркивает Александр Доний.

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