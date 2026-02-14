Переговоры по миру в Украине: Китай сделал неожиданное заявление

Официальный Пекин положительно оценивает то, что "двери к диалогу в Украине наконец-то открыты". В то же время Китай призывает стороны "достичь всеобъемлющего, крепкого и обязательного мирного соглашения". Соответствующее заявление сделал глава МИД Китая Ван I во время выступления Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава МИД КНР Ван И. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Китая заявил, что Пекин надеется на "политическое урегулирование" войны в Украине – хотя его страна не принимает непосредственного участия в этом противостоянии.

"Китай не является непосредственно вовлеченной стороной. Последнее слово не за нами. Мы только способствуем мирным переговорам", – высказался министр.

Взгляд Китая, заметил Ван I, состоит в том, что "нам нужно найти политическое урегулирование". Пекин поддерживает переговоры и продолжает посылать четкий сигнал, что "хотим увидеть прекращение боевых действий" как можно скорее.

Он акцентировал на том, что Европа должна быть вовлечена в перегоры, а не находиться в стороне от этого процесса.

По словам Министра, Европа должна быть не в меню, а за столом переговоров. При этом позитивом Пекин считает, что Европа нашла в себе смелость разговаривать с Россией. И Китай поддерживает подобные намерения.

Главной темой разговора стал путь к завершению войны и возможные шаги по достижению справедливого мира.

По словам Андрея Сибиги, Украина рассматривает Китай как государство, способное играть важную роль в урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что Киев ценит заявленную Пекином поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также приверженность принципам Устава ООН.



