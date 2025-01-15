Пересмотрел ли Си свою позицию: что теперь говорит Китай об окончании войны в Украине

Глава КНР Си Цзиньпин снова повторил свою позицию по урегулированию войны в Украине. Она сводится к поддержке мира через содействие переговорам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Китая по итогам разговора Си и президента Европейского совета Антониу Кошты.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Си Цзиньпин заверил президента Европейского совета в том, что Китай считает Европу важным полюсом в многополярном мире. А также выразил поддержку стратегической автономии Евросоюза.

Он подчеркнул, что Пекин и Брюссель не имеют фундаментальных конфликтов интересов или геополитических противоречий. Китайская сторона доверяет Евросоюзу и надеется усилить стратегическую коммуникацию.

Отдельно Си и Кошта обсудили войну в Украине.

"Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как Украина. Си Цзиньпин подробно остановился на принципиальной позиции Китая, которая заключается в поддержке мира и содействии переговорам", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, в декабре Си Цзиньпин сделал заявление о войне в Украине на встрече с заместителем главы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. По его словам, Пекин настаивает на "трех принципов деэскалации".

Они заключаются в том, что не должна расширяться зона боевых действий, нельзя допускать эскалации и провокаций, которые приведут к усилению огня.

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