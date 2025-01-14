Си все же дожал: США теряют ключевое превосходство над Китаем

США постепенно теряют авиационное преимущество над Китаем в западной части Тихого океана. Если считать только новейшие самолеты, то преимущество уже за китайцами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Aviationist.

Китай и США. Фото: из открытых источников

По подсчетам бригадного генерала Дага Уикерта, уже через два года Китай будет превосходить США к западу от 180° меридиана по количеству современных истребителей в 12 раз, а по самолетам пятого поколения в 5 раз. Имея 225 бомбардировщиков в регионе, китайские воздушные силы уже являются лидером здесь.

Отмечается, что Уикерт является командиром одного из важнейших подразделений ВВС США, 412-го испытательного крыла, которое проводит тестирование и оценку всего, чем пользуются американские ВВС – от самолетов до программного обеспечения. То есть он полностью владеет информацией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай продолжает модернизировать армию. Есть подтверждение, что Пекин создал новую, более продвинутую версию самолета дальнего радиолокационного обнаружения и разведки (ДРЛВ). В случае ожидаемой многими войны за Тайвань, эти самолеты могут стать едва ли не главной проблемой для американских военных. Об этом пишет для The Telegraph военный обозреватель Дэвид Акс.

Отмечается, что новый самолет, скорее всего, под названием KJ-3000, появился на нескольких размытых фотографиях, распространившихся в Интернете. Судя по широкому фюзеляжу и четырем реактивным двигателям, базовой моделью для него стал новейший военно-транспортный самолет Y-20, который считается близким аналогом американского Boeing C-17.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Китае хотят снизить накал в отношениях с США: кого отправят на инаугурацию Трампа.



