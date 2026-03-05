Почему Китай не заступился за Иран: что он может тайно передавать Тегерану

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Китай продолжает активно комментировать военную операцию США и Израиля против Ирана. Может ли Пекин тайно поддерживать Иран в этом противостоянии? Почему Китай открыто не заступился за Иран? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Китай. Фото: из открытых источников
Президент ОО Либерально-Демократическая Лига Украины Артур Харитонов в интервью Radio NV отметил, что Китай не заинтересован в потере Ирана, и есть информация, что он тайно передает иранцам оружие, хотя проверить это невозможно.
В то же время, эксперт отметил, что морем передавать оружие Ирану проблематично, а делать это по суше мешают столкновения между Пакистаном и Афганистаном, которые начались перед ударом США и Израиля по Ирану.
Харитонов добавил, что предметом для догадок остается то, насколько столкновения Пакистана с Афганистаном были скоординированы с США, учитывая улучшение отношений Соединенных Штатов с Исламабадом.
Директор платформы New Geopolitics Research Network, заместитель директора ЦДАКР по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что Китай не готов к прямому противостоянию с Западом, и поэтому не заступился за Иран. То же самое может быть с Россией.
Он привел пример, что Россия продавала Китаю нефть за юани, а затем эти юани вкладывает в Китай, чтобы Китай обеспечивал сырьем, компонентами и технологиями КНДР для того, чтобы Северная Корея производила вооружение и военную технику для РФ. Точно так же происходит технологический поток, поток знаний и обмен опытом между Ираном и Россией через Китай.
В то же время, как отметил эксперт, сейчас прослеживается очень интересная ситуация, потому что, когда "ось зла" начала сыпаться, Китай заявил только о глубокой обеспокоенности, о необходимости прекращения боевых действий и учета территориальной целостности Ирана.
Читайте также на портале "Комментарии" — война в Иране: черный лебедь для Украины или удар по Кремлю.