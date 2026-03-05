Почему Китай не заступился за Иран: что он может тайно передавать Тегерану

Китай продолжает активно комментировать военную операцию США и Израиля против Ирана. Может ли Пекин тайно поддерживать Иран в этом противостоянии? Почему Китай открыто не заступился за Иран? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Китай оказался перед вопросом

Президент ОО Либерально-Демократическая Лига Украины Артур Харитонов в интервью Radio NV отметил, что Китай не заинтересован в потере Ирана, и есть информация, что он тайно передает иранцам оружие, хотя проверить это невозможно.

"Но, что дальше? Это для Китая, конечно, вопрос. Потому что они, очевидно, не заинтересованы в потере Ирана. Но и выступить за Иран они также не могут, даже если бы где-то хотели. Есть информация, что китайцы тайно что-то передают иранцам – что-то с ракетами, что-то с радарами. Разная поступает информация, проверить это точно никто не может, это предмет, конечно, расследований", — сказал Харитонов.

В то же время, эксперт отметил, что морем передавать оружие Ирану проблематично, а делать это по суше мешают столкновения между Пакистаном и Афганистаном, которые начались перед ударом США и Израиля по Ирану.

"Это инцидент, который перекрыл сухопутный маршрут для Китая в Иран, который они использовали, потому что Афганистан в целом в последние годы, с момента, когда там произошел переворот, служил китайской колонией – не индийской колонией, как утверждает это Пакистан. Но этот конфликт является очень выгодным для Соединенных Штатов. И очень важно, чтобы сейчас он оставался в такой непонятной фазе, с перекрытием дорог, перекрытием каких-то процессов между этими недемократическими государствами", — объяснил эксперт.

Харитонов добавил, что предметом для догадок остается то, насколько столкновения Пакистана с Афганистаном были скоординированы с США, учитывая улучшение отношений Соединенных Штатов с Исламабадом.

Китай заявил только о глубокой обеспокоенности

Директор платформы New Geopolitics Research Network, заместитель директора ЦДАКР по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что Китай не готов к прямому противостоянию с Западом, и поэтому не заступился за Иран. То же самое может быть с Россией.

"Без Китая никакой оси зла не могло бы быть вообще. Потому что, если мы посмотрим на сотрудничество КНДР-Россия, КНДР-Иран-Россия и т.д., — этот поток ресурсов, денег, сырья, компонентов и технологий обеспечивается Китаем. Без Китая эти три страны не смогли бы достичь тех результатов, которых они достигли", — сказал эксперт.

Он привел пример, что Россия продавала Китаю нефть за юани, а затем эти юани вкладывает в Китай, чтобы Китай обеспечивал сырьем, компонентами и технологиями КНДР для того, чтобы Северная Корея производила вооружение и военную технику для РФ. Точно так же происходит технологический поток, поток знаний и обмен опытом между Ираном и Россией через Китай.

В то же время, как отметил эксперт, сейчас прослеживается очень интересная ситуация, потому что, когда "ось зла" начала сыпаться, Китай заявил только о глубокой обеспокоенности, о необходимости прекращения боевых действий и учета территориальной целостности Ирана.

"Интересно, что когда мы говорим об Украине, то они почему-то говорят, что нужно еще учесть интересы России и т.д. Но, что самое главное – Китай никоим образом не заявил о готовности как-то практически помогать своим союзникам. И то же самое будет и с Россией. Китай не готов вступать в прямое противостояние с Западом", — убежден Самусь.

