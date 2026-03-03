Война в Иране: черный лебедь для Украины или удар по Кремлю

Война в Иране затягивается. Соответственно, для нас актуализируется вопрос, будет ли уменьшена помощь Украине от партнеров? Уменьшатся ли обстрелы Украины, поскольку для них активно использовались иранские "шахеды"? Россия усилит наступление или ослабит его, поскольку окажет помощь Ирану? Как долго может длиться война в Иране и что будет, если Иран выстоит, какие последствия для войны в Украине и какие последствия для нашей войны, если Иран упадет, особенно на фоне прогнозов по повышению цены на нефть в два раза, ведь от этого выиграет Россия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Операция США и Израиля в Иране

Иранская кампания не является и не станет определяющим фактором для исхода войны в Украине

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, отвечая на ключевой вопрос помощи от западных партнеров эксперт отметил, что США сейчас поглощены новой войной. Трамп заявил, что операция идет "упреждая график", и он рассчитывал на 4 недели NPR – это ключевая цифра.

"Если операция действительно завершится через месяц, критического перенаправления ресурсов от Украины не будет. Но есть нюансы: 1) внимание Конгресса отвлекается; 2) республиканцы-изоляционисты получают еще один аргумент против "бесконечных войн"; 3) Европа сейчас является основным донором Украины – и иранская кампания усиливает, а не ослабляет ее мотивацию. По крайней мере, уменьшает давление типа "почему США воюют в Иране, а не помогают Украине". Если Иран упадет – США получат геополитический "выигрыш" и Трамп может стать более склонным к демонстрации поддержки союзников", – отметил эксперт.

Что касается того, уменьшатся ли обстрелы Украины, поскольку для них активно использовались иранские "шахеды", то Игорь Петренко говорит, что хотя Россия изначально закупала Shahed-дроны напрямую из Ирана, годы партнерства позволили ей локализовать производство.

"Shahed-дроны, первоначально импортируемые из Ирана, теперь массово производятся в России с использованием контрабандной западной электроники и китайских компонентов. Россия производит примерно 4000-5000 дронов Shahed/Geran в месяц и поддерживает значительные запасы крылатых и баллистических ракет. Поэтому обстрелы не уменьшатся существенно из-за иранских событий. Россия уже независима от иранской поставки дронов. Россия больше не нуждается в помощи Ирана для поддержки войны в Украине. Единственное исключение – баллистические ракеты и артиллерийские снаряды, где иранская цепочка снабжения еще сохраняет определенную роль", – прокомментировал эксперт.

Оценивая перспективу усиления или ослабления российского наступления в Украине в случае оказания помощи Ирану Игорь Петренко отмечает, что Россия точно не ослабит наступление.

"Во-первых, вооруженные соглашения с Ираном были наиболее важны на первом году после начала вторжения, тогда как Кремль с тех пор наращивал собственные мощности и диверсифицировал отношения. Во-вторых, помочь Ирану Россия не может – у нее нет ресурсов для открытого противостояния США/Израиля. Путин выскажет словесное осуждение, но не больше. В третьих, парадоксально – пока США заняты Ираном, это уменьшает давление на Россию со стороны Вашингтона в переговорном процессе. Поэтому Москва может себе позволить подождать и продолжать медленное давление на фронте", – высказался эксперт.

Подытоживая Игорь Петренко отметил, что Дональд Трамп сказал, что ожидал 4 недели, и они "немного впереди графика". Министр обороны Гессет отметил, что временные рамки могут сместиться как в сторону сокращения, так и продления.

"Два реалистичных сценария. Сценарий А – "Ирак 2003": быстрая деградация режима через 4-6 недель, но затем длилась фаза нестабильности/восстаний годами. Для Украины важно – основная фаза быстрая, внимание США возвращается. Сценарий Б – "Затяжной конфликт": режим распадается частично, возникают конкурирующие центры силы (ИРГК, региональные актеры, протестное движение). Продолжительность – месяцы. Соединенные Штаты застревают. Если Иран выстоит, то это самый плохой для нас вариант с точки зрения стратегического баланса: Иран выходит из кризиса ослабленным, но озлобленным – усиливает партнерство с Россией как антизападную ось; возобновление поставок баллистических ракет и технической помощи Москве; Россия получает пропагандистский триумф: "Мероприятие потерпело провал"; однако: масштабы иранской помощи России уже не те, что в 2022-2023 гг., поэтому стратегический эффект будет ограничен", – отметил эксперт.

Он заключает, что в целом Иранская кампания не является и не станет определяющим фактором для результата войны в Украине. Еще важнее остаются переговорный трек Трамп-Путин, решение Конгресса по финансированию Украины и способность Европы самостоятельно держать уровень поддержки.

"Иран – это дополнительный шум в стратегической среде, который затрудняет чтение ситуации, но не меняет ее фундаментальную логику: Россия заинтересована в замораживании конфликта на своих условиях, и ни одна иранская переменная эту заинтересованность не отменяет", – констатировал Игорь Петренко.

Россия больше потеряет, чем получит от этого конфликта

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что он лично не ожидает, что помощь Украине может существенно уменьшиться, поскольку, по большому счету, Соединенные Штаты и так не оказывали нам прямой военной помощи с первых дней президентства Трампа.

"Соответственно, все то, что закупалось ранее европейскими странами, передавалось Украине, будет происходить и дальше. Подтверждением этому является тот факт, что буквально за пару недель до начала войны против Ирана Украина получила очередной пакет помощи, где было очень много ракет-перехватчиков, в том числе для систем Patriot. Поэтому в этом контексте каких-либо кардинальных изменений не произойдет. Тем более что Соединенные Штаты умеют децентрализовать поставки. Они готовились давно к этому конфликту на Ближнем Востоке и это не повлияло, по крайней мере, на сегодняшний день, на различные программы, которые у них есть с другими странами. Часть из которых напрямую касается Украины", – отметил эксперт.

Что касается уменьшения обстрелов Украины из-за того, что "шахеды" в том числе производились в Иране, то Игорь Рейтерович говорит, что вряд ли. Потому что Россия уже давно перешла к изготовлению "шахедов" прямо на своей территории. Единственное, что, конечно, россияне получали от Ирана – это баллистические ракеты и некоторые комплектующие. Уже есть соответствующие подтверждения, что по этому моменту могут быть некоторые провисания, но вряд ли оно кардинально отразится на масштабах обстрелов.

"Для нас здесь позитив, а для России негатив, потому что у россиян просто будет меньше ресурсов для того, чтобы все это железо производить. Но в краткосрочной перспективе это вряд ли сильно повлияет на количество того, что они выпускают по Украине", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

Что наступательных возможностей врага, то Игорь Рейтерович говорит, что Россия, конечно, хотела бы усилить наступление во время этих событий на Ближнем Востоке, потому что российское руководство считает, что это отвлекает внимание Соединенных Штатов. Они, соответственно, могут меньше заниматься вопросами Украины, но опять-таки есть нюанс.

"Этот нюанс состоит в том, что, во-первых, хотеть – не значит могти. И мы это очень хорошо видим сейчас на фронте. Для России складывается как раз отрицательная ситуация. И второй важный момент – Соединенные Штаты все равно передают Украине разведданные. Поэтому в этом плане мы ничего не потеряли, а возможно, даже сотрудничество по обмену этих данных на фоне войны против Ирана в некоторой степени усилится", – отметил Игорь Рейтерович.

Что касается последствий этой войны, то, по словам эксперта, даже если на секунду представить, что режим Ирана сохранится, то особенно сильно это не повлияет на российско-украинскую войну, поскольку Иран уже сделал выводы об отсутствии помощи со стороны России и поэтому Москва вряд ли этот фактор сможет использовать себе на пользу.

"Хотя я не сильно верю в вариант, по которому, например, режим удержится и он не будет изменен на более умеренный. И все же, если режим удержится, Трамп будет считать себя ослабленным и он может наоборот активизировать свою деятельность по завершению российско-украинской войны, в том числе усилив давление на Российскую Федерацию", – отметил эксперт.

По его словам, если Иран упадет, то здесь все будет очевидно – очень выразительный сигнал и Путин явно будет себя не слишком уверенно чувствовать.

"Что касается цен на нефть, то повышение будет, но оно будет носить краткосрочный характер и будет привязано к тому, насколько долго останется Ормузский пролив заблокированным. Судя по тому, что американский флот уже начал перестраиваться поближе к ней, то в ближайшие дни американцы собираются ее разблокировать. Судоходство будет восстановлено и цены откатятся до того уровня, который был раньше. Не будет повторения истории с конца 70-х годов, когда ОПЕК смог серьезно повлиять на ситуацию на нефтяном рынке. Сейчас совсем другие расписания. Главным бенефициаром прохождения судов через этот пролив является Китай, который уже прямо и косвенно обращался к Ирану с требованием этот пролив не блокировать. Так что в краткосрочной перспективе цены вырастут, но не факт, что Россия сможет этим воспользоваться. Поскольку параллельно с этим мы видим, что даже европейцы начали задерживать эти суда из теневого флота. Так что заработать дополнительно на этом у России не получится, а дальше цены вернутся к тому уровню, который был до начала этой войны. И если еще режим в Иране будет изменен, часть санкций с Ирана тоже потом отменят и, соответственно, на рынке появится дополнительная нефть, которую начнут покупать на замену в том числе российской. Поэтому в перспективе Россия однозначно больше потеряет, чем получает от этого конфликта", – подытожил Игорь Рейтерович.

