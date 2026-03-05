Чому Китай не заступився за Іран: що він може таємно передавати Тегерану

Китай продовжує активно коментувати військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану. Чи може Пекін таємно підтримувати Іран у цьому протистоянні? Чому Китай відкрито не заступився за Іран? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Китай опинився перед питанням

Президент ГО Ліберально-Демократична Ліга України Артур Харитонов в інтерв'ю Radio NV зазначив, що Китай не зацікавлений у втраті Ірану і є інформація, що він таємно передає іранцям зброю, хоча перевірити це неможливо.

"Але що далі? Це для Китаю, звісно, питання. Тому що вони, очевидно, не зацікавлені у втраті Ірану. Але й виступити за Іран вони також не можуть, навіть якби хотіли десь. Є інформація, що китайці таємно щось передають іранцям – щось із ракетами, щось із радарами. Різна надходить інформація, перевірити це точно ніхто не може, це предмет, звісно, розслідувань", — сказав Харитонов.

У той же час експерт зазначив, що морем передавати зброю Ірану проблематично, а робити це по суші заважають зіткнення між Пакистаном і Афганістаном, які почалися перед ударом США та Ізраїлю по Ірану.

"Це інцидент, який перекрив сухопутний маршрут для Китаю до Ірану, який вони використали, тому що Афганістан загалом останніми роками з моменту, коли там стався переворот, служив китайською колонією – не індійською колонією, як стверджує це Пакистан. Але цей конфлікт є дуже вигідним для Сполучених Штатів. І дуже важливо, щоб зараз він залишався в такій незрозумілій фазі з перекриттям доріг, перекриттям якихось процесів між цими недемократичними державами", — пояснив експерт.

Харитонов додав, що предметом для здогадів залишається те, наскільки зіткнення Пакистану з Афганістаном були скоординовані зі США з огляду на покращення відносин Сполучених Штатів з Ісламабадом.

Китай заявив лише про глибоке занепокоєння

Директор платформи New Geopolitics Research Network, заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що Китай не готовий до прямого протистояння із Заходом, і тому не заступився за Іран. Те саме може бути з Росією.

"Без Китаю жодної осі зла не могло би статися взагалі. Тому що, якщо ми подивимося на співробітництво КНДР-Росія, КНДР-Іран-Росія і т.д., — цей потік ресурсів, грошей, сировини, компонентів і технологій забезпечується Китаєм. Без Китаю ці три країни не змогли би досягти тих результатів, яких вони досягли", — сказав він.

Він навів приклад, що Росія продавала Китаю нафту за юані, а потім ці юані вкладає в Китай, щоб Китай забезпечував сировиною, компонентами та технологіями КНДР, щоб Північна Корея виробляла озброєння та військову техніку для РФ. Так само відбувається технологічний потік, потік знань та обмін досвідом між Іраном та Росією через Китай.

У той же час, як зазначив експерт, зараз простежується дуже цікава ситуація, бо коли "вісь зла" почала сипатися, Китай заявив лише про глибоке занепокоєння, про необхідність припинення бойових дій та врахування територіальної цілісності Ірану.

"Цікаво, що коли ми говоримо про Україну, то вони чомусь кажуть, що треба ще врахувати інтереси Росії і т.д. Але, що найголовніше — Китай жодним чином не завив про готовність якось практично допомагати своїм союзникам. І те саме буде і з Росією. Китай не готовий вступати в пряме протиборство з Заходом", — переконаний Самусь.

Читайте також на порталі "Коментарі" — війна в Ірані: чорний лебідь для України або удар по Кремлю.