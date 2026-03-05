Чому Китай не заступився за Іран: що він може таємно передавати Тегерану

Рубрики
Китай продовжує активно коментувати військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану. Чи може Пекін таємно підтримувати Іран у цьому протистоянні? Чому Китай відкрито не заступився за Іран? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Президент ГО Ліберально-Демократична Ліга України Артур Харитонов в інтерв'ю Radio NV зазначив, що Китай не зацікавлений у втраті Ірану і є інформація, що він таємно передає іранцям зброю, хоча перевірити це неможливо.
У той же час експерт зазначив, що морем передавати зброю Ірану проблематично, а робити це по суші заважають зіткнення між Пакистаном і Афганістаном, які почалися перед ударом США та Ізраїлю по Ірану.
Харитонов додав, що предметом для здогадів залишається те, наскільки зіткнення Пакистану з Афганістаном були скоординовані зі США з огляду на покращення відносин Сполучених Штатів з Ісламабадом.
Директор платформи New Geopolitics Research Network, заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що Китай не готовий до прямого протистояння із Заходом, і тому не заступився за Іран. Те саме може бути з Росією.
Він навів приклад, що Росія продавала Китаю нафту за юані, а потім ці юані вкладає в Китай, щоб Китай забезпечував сировиною, компонентами та технологіями КНДР, щоб Північна Корея виробляла озброєння та військову техніку для РФ. Так само відбувається технологічний потік, потік знань та обмін досвідом між Іраном та Росією через Китай.
У той же час, як зазначив експерт, зараз простежується дуже цікава ситуація, бо коли "вісь зла" почала сипатися, Китай заявив лише про глибоке занепокоєння, про необхідність припинення бойових дій та врахування територіальної цілісності Ірану.
