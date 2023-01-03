Почему Китай поддерживает пророссийский нейтралитет в условиях войны

Китайцы недовольны войной в Украине, потому что она помешала развитию их страны. Об этом в телеэфире рассказал член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль, пишут "Комментарии".



Китайцы недовольны войной в Украине

По его мнению, Китай по поводу развязанной Кремлем полномасштабной войны в Украине занимает позицию пророссийского нейтралитета. В целом, в информационном пространстве Поднебесная поддерживает нарративы России, в частности о том, что якобы расширение НАТО привело к войне. А еще недовольство добавляет и то, что Российская Федерация своими действиями в Украине портит отношения Китая и с Европой, и с США.

Китай никогда не вмешивается во внутренние дела Украины по крайней мере. Для этого он в общем-то занимает нейтральную позицию. Она нейтральна в том смысле, что он ни при чем в этом конфликте. Он не считает себя ни участником, ни разжигателем этого конфликта, ни страной, поддерживающей одну из сторон. То есть его позиция такова. И он считает, что, например, его отношения с Россией тесные, да, они не должны накладывать отпечаток на его отношения с Украиной, то есть у него разделены эти отношения: отдельно с Украиной, отдельно с Россией”, — сказал эксперт.

По словам эксперта, Поднебесная не хочет, чтобы его отношения с Европой и Соединенными Штатами зависели от действий Российской Федерации.

“Китайцы недовольны. Си Цзиньпин неоднократно говорил, что он недоволен этой войной, потому что война помешала развитию Китая. Именно Си Цзиньпин уже много раз высказался достаточно четко, говорит Коваль. — И если уж говорить, то Китай не был готов к этой войне, не был готов к тому, что Россия втянет его в какое-то противостояние с Западом, потому что отношения с Западом и Соединенными Штатами для Китая гораздо важнее все-таки по многим параметрам. , чем в России. А Россия это его, если хотите сказать, сателлит или точка, страна, на которую он влияет, и слабость РФ только усиливает это влияние. Но на самом деле Китай, конечно же, недоволен тем, что Россия начала эту войну без какого-либо согласования или каких-либо консультаций".

На днях, можно и наблюдать, по словам эксперта, что в Поднебесной идет большая перестройка дипломатии. Несколько дней назад там сменили министра иностранных дел, им стал новый дипломат – Цинь Ган, бывший посол КНР в США. Такое назначение ясно демонстрирует, что Китай делает шаг в сторону улучшения отношений. И добивается, чтобы его отношения с США строились на принципах равноправия, тогда как РФ все больше сползает в зависимости от Китая.

Коваль также напомнил, что США предостерегли Китай, что любая военная помощь России приведет к санкциям: "За все эти 10 месяцев Китай не помогал России так, как она хочет. И хотя все это происходит достаточно завуалированно, но это достаточно четко показывает, что Китай не во всем идет на поводу в России, а значит, он принимает во внимание предупреждения со стороны Соединенных Штатов".

Особенности китайской политики заключаются в том, что двусторонние отношения России и Китая никак не влияют на американо-китайские отношения.

Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", глава КНР отметил, что Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие и быть глобальным партнером России.



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