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Почему не стоит надеяться на Китай: объяснение эксперта

Пекин не заинтересован, чтобы война в Украине заканчивалась

16 апреля 2024, 23:53
Автор:
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Марьян Ощановский
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Китай не заинтересован в урегулировании российско-украинской войны в ближайшее время, поскольку Пекин – главный выгодополучатель от войны в Украине, считает политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Почему не стоит надеяться на Китай: объяснение эксперта

Китай - главный выгодополучатель от войны в Украине. Фото из открытых источников

"Благодаря войне в Украине Китай вытеснил Россию с ее геополитического места – занял место РФ в БРИКСе и многих других международных институциях. Несмотря на то, что Китай уже давно обогнал РФ по экономическим показателям, но в геополитической плоскости ключевым оставалось противостояние Россия-США. Китай очень хотел занять место РФ в этом противостоянии, и сейчас он получил такую возможность", – подчеркнул политолог.

По мнению эксперта-международника, чем дольше идет война, тем в большую вассальную зависимость от Китая впадает РФ.

"Пекин получает от России дешевые энергоресурсы, а в Россию продает товары с высокой добавленной стоимостью. При этом подобная торговля никак не влияет на торговлю Китая с Западом. Кроме того, российско-украинская война отвлекает внимание США и всего Запада от захвата Китаем Южно-Китайского моря. Пекин насыпает в море новые острова, вокруг которых образуются китайские территориальные воды. Китай фактически превращает Южно-Китайское море в свое внутреннее море и этого никто не замечает", — подчеркнул Максим Несвитайлов.

Эксперт-международник резюмировал, что Китай вообще не заинтересован в окончании войны в Украине, поскольку для него ни победа РФ, ни победа Украины, ни заморозка боевых действий не являются столь выгодными вариантами, как продолжение войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц не видит смысла в возобновлении диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, пока идет война в Украине, а российские войска находятся на украинской территории. Шольц заявил, что контакт с Кремлем станет возможен, когда Россия поймет, что мира под диктовку не будет, а Путин осознает, что ему нужно прекратить свою кампанию и вывести войска из Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России готовится к крупномасштабному наступлению в четырех украинских областях. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных официальных лиц. По информации издания, российское большое наступление может начаться в конце весны или летом и может предусматривать нападение на областной центр. РФ планирует захватить больше территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nnq30q9_ZQc&t=140s
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