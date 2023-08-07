Пограничники РФ спровоцировали дипломатический скандал между Кремлем и Китаем: эксперты рассказали о последствиях

Историю с дипломатическим скандалом недавно имевший место между РФ и Китаем и причиной которого стали грубые действия пограничников России в отношении граждан КНР, не нужно воспринять как не прогнозируемое раздражение, что может привести к охлаждению отношений двух стран-соседей. Об этом информирует Bloomberg.

Путин и Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

В публикации отмечено, что случай, имевший место с туристами из Китая на участке казахско-российской границы, оставил ощутимый резонанс в КНР. На этот счет Пекин даже обнародовал дипломатическое заявление резкого тона.

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"Но, несмотря на то, что тон был чрезвычайно резким, он вряд ли свидетельствует о более широком изменении [политики] Пекина", – информируют журналисты американского СМИ.

Как утверждает основатель исследовательской группы китайского Центра и глобализации в городе Пекин Генри Ван Хуйяо, упоминавшийся случай показал странам мира, что отношения между КНР и Российской Федерацией сложились как многоуровневые и сложные, чем это понимают многие западные политики.

"Китаю необходимо поддерживать хорошие отношения с Россией. Это не значит, что они одобряют все, что делает Россия", – сказал ученый.

Вместе с тем, в Пекине уже есть несколько причин для раздражения на Владимира Путина, особенно из-за его решения прекратить зерновое соглашение, что может привести к проблемам среди участников глобального продовольственного рынка, что тоже повлияет на КНР. В этом случае, последнее – только малая часть обсуждаемой проблемы, – рассказал Рафаэлло Пантуччи, старший ученый сингапурской Школы международных исследований имени С. Раджаратнама.

"Главным вопросом остается непредсказуемость долгосрочного характера конфликта. Война дестабилизирует мир, и это плохо с точки зрения Пекина, несмотря на то, что им может нравиться ее отвлекающий эффект от сосредоточенности Запада в Китае", – продолжил он.

Вместе с тем Си Цзиньпин не боится нанести удар РФ — в случае, когда ее действия станут угрозой для его внутреннего положения, что может привести к его личной слабости, продолжили журналисты Bloomberg. Относительно реакции граждан Китая в социальных сетях на инцидент на границе, это показало, что китайцы выражают свой скептицизм к отношениям поддержки РФ. Анализируя возникающие проблемы, которые возникают в отношениях со странами Запада.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава МИД Китая обсудил с Лавровым войну в Украине