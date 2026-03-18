Главная Новости Мир Китай Пока в мире войны: Китай прибегает к перемирию
Пока в мире войны: Китай прибегает к перемирию

18 марта 2026, 14:17
Недилько Ксения

На фоне глобального дефицита энергоресурсов, вызванного войной на Ближнем Востоке, официальный Пекин выдвинул Тайбэю предложение о политическом сближении в обмен на гарантии топливной безопасности.

Си Цзиньпин

Китайская сторона утверждает, что статус КНР позволит острову избежать дефицита ресурсов. Представитель Управления по делам Тайваня КНР Чэнь Биньхуа подчеркнул, что такой шаг гарантирует лучшую защиту, поскольку за Тайванем будет стоять "сильная родина". По его словам, это обеспечит острову надежную основу для "энергетической и ресурсной безопасности".

Однако Тайвань, исторически не закупающий энергоносители у материкового Китая, отверг эти призывы. Ранее остров сильно зависел от поставок из Катара (около трети всего импорта сжиженного газа), но в настоящее время власти уже переориентировали логистику.

В официальном заявлении Тайбэя говорится, что страна уже "обеспечила альтернативные поставки на ближайшие месяцы", в том числе путем усиления сотрудничества с Соединенными Штатами. Таким образом, попытка Пекина использовать сложную ситуацию на мировом энергорынке для политического давления не нашла поддержки у правительства острова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что отношения между Израилем и Турцией достигли критической точки кипения. В ходе конференции американо-еврейских организаций в Иерусалиме бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с резонансным заявлением, назвав Турцию главным вызовом после Ирана.

По словам политика, Анкара проводит опасную стратегию изоляции еврейского государства. "Турция — это новый Иран. Эрдоган — изощренный, опасный политик, стремящийся окружить Израиль. Мы больше не можем закрывать на это глаза", — подчеркнул Беннет.

Реакция Турции была мгновенной и содержала прямые оговорки о возможном военном столкновении. Глава Министерства обороны Турции Яшар Гюллер подтвердил, что страна серьезно рассматривает сценарий нападения со стороны Израиля. Он призвал вооруженные силы и нацию "всегда быть готовыми к войне".



Источник: https://www.reuters.com/world/china/china-makes-energy-security-reunification-offer-taiwan-amid-middle-east-war-2026-03-18/#:~:text=China%20makes%20energy%20security%20'reunification,Reuters
