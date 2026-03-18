Поки в світі війни: Китай вдається до перемир’я

На тлі глобального дефіциту енергоресурсів, спричиненого війною на Близькому Сході, офіційний Пекін висунув Тайбею пропозицію щодо політичного зближення в обмін на гарантії паливної безпеки.

Сі Цзіньпін

Китайська сторона стверджує, що статус частини КНР дозволить острову уникнути дефіциту ресурсів. Речник Управління у справах Тайваню КНР Чень Біньхуа підкреслив, що такий крок гарантує кращий захист, оскільки за Тайванем стоятиме "сильна батьківщина". За його словами, це забезпечить острову надійну основу для "енергетичної та ресурсної безпеки".

Проте Тайвань, який історично не закуповує енергоносії у материкового Китаю, відкинув ці заклики. Раніше острів сильно залежав від поставок із Катару (близько третини всього імпорту скрапленого газу), але наразі влада вже переорієнтувала логістику.

В офіційній заяві Тайбею зазначено, що країна вже "забезпечила альтернативні поставки на найближчі місяці", зокрема шляхом посилення співпраці зі Сполученими Штатами. Таким чином, спроба Пекіна використати складну ситуацію на світовому енергоринку для політичного тиску не знайшла підтримки в уряду острова.

