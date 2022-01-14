Полицейское сопровождение, ежедневные Covid-тесты и роботы-повара: что происходит в Пекине перед Олимпиадой

В закрытой части аэропорта Пекина, куда будут прибывать люди на Зимние Олимпийские игры в следующем месяце, встречают сотрудники в белых защитных костюмах, ведут на прохождение теста на COVID-19 и снимают багаж, прежде чем людей забирают в сопровождении полиции автобусы и везут в огражденные гостиницы. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники службы безопасности стоят на страже закрытой зоны в Пекине - Reuters

В отличие от прошлых летних Игр в Токио, периметры пекинского "замкнутого цикла" закрыты и охраняются.

На этой неделе у входа в Главный медиа-центр полиция охраняла запертые ворота.

Попав внутрь, люди уже не могут уехать, пока не пройдут карантин. Это касается и около 20 000 китайских волонтеров и сотрудников на местах, работающих на территории "замкнутого цикла".

Иностранные участники, прибывающие в основном специальными чартерными рейсами, попадают в среду карантинных ограничений, как только приземляются в международном аэропорту Пекина. Прибывшие говорят, что их автобусы сопровождали полицейские в гостиницу.

Власть полна решимости создать физический барьер между участниками и населением в целом.

По данным государственных СМИ, операция "замкнутый цикл", которая началась 4 января и полностью откроется к 23 января, охватывает закрытые участки олимпийских объектов и предназначенные для этого помещения. Участники должны перемещаться между ними посредством специального транспорта.

Организаторы заявили, что ожидают случаев COVID-19 во время Игр, но добавили, что не планируют никаких изменений в свои протоколы, если не будет много случаев внутри цикла. Они отказались сообщить, сколько случаев COVID-19 было обнаружено среди персонала, прибывшего накануне Игр, которые начнутся 4 февраля.

На Играх в Пекине не будет международных зрителей и организаторы еще не сообщают, сколько местных зрителей посетит соревнование.



Китаю в значительной степени удалось обуздать локальное распространение COVID-19 с тех пор как он впервые появился в центре города Ухань два года назад, почти закрыв свои границы для путешественников. В отличие от Токио, где Олимпиада была перенесена на год, не было никаких сомнений, что Игры в Пекине пройдут по графику.

"В конце концов, я думаю, что Китаю будет трудно предотвратить широкое распространение Omicron, но Олимпиада сама по себе должна быть управляемой, потому что это дискретное событие, которое можно жестко контролировать с помощью огромных ресурсов, применяемых для выполнения задачи", – сказал Майкл Бейкер, профессор общественного управления здоровья в университете Отаго в Веллингтоне.

Каждый в цикле должен проходить ежедневный ПЦР-тест, проводимый персоналом. В Токио тесты в основном проводились самостоятельно.

Чтобы покинуть свое жилье, участники должны сначала отсканировать свой пропуск и дождаться зеленого кода, чтобы подтвердить, что у них был отрицательный результат теста в течение последних 24 часов.

Доставка еды из ресторанов за пределами цикла не допускается. В главном пресс-центре еду готовят и подают роботы-повара, которые собирают гамбургеры и доставляют блюда на столы из накладной сетки.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай создал гигантского 18-метрового снеговика, который будет встречать гостей Олимпийских игр в Пекине.

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