Пора садиться за стол переговоров: Китай сделал заявление о войне в Украине

Китай готов поддерживать все инициативы, которые направлены на достижение мира. При этом уже традиционно российско-украинскую войну в Китае навали "украинским кризисом". В Пекине считают, что уже пришло время активно задействовать инициативы, которые базируются на дипломатических мероприятиях и мирных переговорах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал вице-президент Китая Хань Чжэн в ходе заседания Генассамблеи ООН.

Китай. Фото: из открытых источников

Хань Чжэн высказал мнение, что безопасность государств взаимосвязана. Поэтому Китай стоит на позиции, что нужно только путем диалога решать все спорные вопросы, ставя во внимание "безопасность стран".

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"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному решению "украинского кризиса" и готов играть конструктивную роль для скорейшего достижения мира. Немедленное прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров является единственным путем решения", — высказался замглавы КНР.

При этом официальный Пекин подтвердил, что он категорически против того, чтобы была развязана ядерная война и кто-либо в мире применил ядерное оружие. Хань напомнил, что Китай, как постоянный член Совбеза ООН четко обозначил свою позицию о недопустимости применения ядерного оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил о своем первом серьезном заграничном визите после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест в марте 2023 года. В октябре Путин намерен отправиться в Китай и посетить форум "Один пояс – один путь". Китай не скрывает, что его позиции в урегулировании войны в Украине (который, как и РФ, называет "украинским кризисом") совпадают с российскими и отличаются от американских. В то же время прощупывает почву для переговоров с США. Что можно сказать о китайской игре вокруг этой войны на данный момент? Что может (и может ли) изменить визит Путина в КНР? Каковы перспективы китайско-российского сближения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



