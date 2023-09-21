Почему Пекин решил играть в долгую – чего ожидать от визита Путина в КНР

Российский диктатор Владимир Путин заявил о своем первом серьезном заграничном визите после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест в марте 2023 года. В октябре Путин намерен отправиться в Китай и посетить форум "Один пояс – один путь". Китай не скрывает, что его позиции в урегулировании войны в Украине (который, как и РФ, называет "украинским кризисом") совпадают с российскими и отличаются от американских. В то же время прощупывает почву для переговоров с США. Что можно сказать о китайской игре вокруг этой войны на данный момент? Что может (и может ли) изменить визит Путина в КНР? Каковы перспективы китайско-российского сближения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Встреча Си Цзиньпина и Путина – это показатель поддержки нового центра геополитики

Политический эксперт Светлана Кушнир поделилась таким комментарием:

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С ответным визитом и так явно затянули – обычно он осуществляется в течение двух-трех месяцев". "Во-первых, мы еще посмотрим, что будет до октября, поедет ли Путин к Си Цзиньпину. Ситуация на фронте украино-российской войны может кардинально изменить планы не только кремлевского руководства, но и пекинского. Если Силы обороны Украины будут демонстрировать успехи (будь то суша или море), то с проигрывающей стороной Большой папа Си (так его называют в самом Китае) может и не захотеть встретиться. Во-вторых, рано или поздно, а визит в ответ в Китайскую Народную Республику (КНР) Россия должна совершить. Напомню, что первый визит в марте после своего избрания на третий срок председатель КНР совершил именно в Москву

Понятно, продолжает эксперт, что Путин стал фактически невыездным из-за решения Международного уголовного суда, выдавшего ордер на его арест. Потому саммит БРИКС, прочие встречи высокого уровня обошлись без Путина. Отдуваться приходится главе российского МИД – Лаврову. Но в Китае давно дали понять, что "не празднуют" решение МУС. Так что Путину там ничего не грозит.

"Встреча Си Цзиньпина и российского президента, это, в первую очередь, показатель поддержки нового центра геополитики (Пекина), а также экономика в чистом виде, – считает Светлана Кушнир. – Дело в том, что война против Украины разрушила привычные логистические маршруты транспортировки китайских товаров и грузов в страны ЕС. И потому КНР и РФ открыли новый — северный путь буквально по территориальным водам россиян в Арктике. С момента коронакризиса падение товарооборота со странами Нового Шелкового пути упало в разы. Если двум лидерам удастся интегрировать свои возможности в обоюдную выгоду – они ни секунды не будут сомневаться и подпишут новые торговые соглашения. У Си проект Нового Шелкового пути разрабатывали с прицелом на 40-60 лет становления, под него госбанки давали ресурсы при очень лояльных процентах".

С другой стороны, отмечает эксперт, есть возможности и у Евразийского экономического пространства, а это уже личный проект самого Путина. Вот где-то на стыке этих миров и будет вестись прагматичный диалог, прогнозирует Светлана Кушнир.

Она акцентирует, что россиянам необходимы технологии – в сфере ВПК, тяжелой промышленности, нефтегазодобычи. Соответственно – будет разговор или о прекращении войны и восстановлении мирной торговли, или о неком новом сближении, но так, чтобы не подставлять Пекин под штрафы и санкции.

мы в курсе, а вот о своем видении прекращения войны Путин может попытаться рассказать Пекину, – считает эксперт. – Но Украина точно не приемлет предложений, которые учитывают базовые ценности цивилизованного мира – территориальную целостность, суверенитет, международное право". "О мирном плане Си Цзиньпина

Позиция КНР – выжидательная

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что Китай преследует собственные национальные интересы – как экономические, так и геополитические.

"В экономической сфере КНР является серьезным бенефициаром военной агрессии России против Украины. После введения западных санкций Китай увеличил закупки российских энергоносителей с существенными скидками. Чем хуже положение РФ, чем больше санкций против нее вводится, тем больше аргументов у Пекина для новых и новых скидок на российские нефть и газ. Крайне важных для поддержания китайской экономики, где в последнее время наметился ряд проблем и дисбалансов", – поясняет эксперт.

Что касается геополитического измерения, продолжает он, то Китай, формально объявив нейтральный статус, пытается получить геополитические дивиденды. Так, Пекин предложил свой т.н. "мирный план", который, к сожалению, для нас, учитывает интересы не только Украины, но и России.

Де-факто там ничего не сказано о выводе оккупационных войск со всей территории Украины – как условия для начала переговоров.

Позиция КНР — выжидательная. Назначен спецпредставитель который довольно неспешно ведет переговоры с Киевом, Москвой, Западом. Подготавливая основу для переговоров, когда стороны будут к этому реально готовы. Если, не дай Бог, сложится негативный сценарий, когда на поле боя ресурсы украинской армии исчерпаются, а военная помощь нам сократится, Киев будет вынужден сесть за стол переговоров без предварительных условий. Но сейчас такие мрачные перспективы, к счастью, не просматриваются", – отмечает Максим Яли. "Китай играет в долгую. Он не заинтересован в тотальном поражении России. Это невыгодно для Пекина в контексте его перспектив борьбы за лидирующее господство на мировой геополитической арене.

При этом, акцентирует он, уже понятно, что, скорее всего, основные события нас ожидают в 2024 году, когда в РФ (в марте) и США (в ноябре) намечены президентские выборы.

"Окно возможностей будет тогда гораздо шире, особенно перед президентскими выборами в США, – считает политолог. – В случае, если китайский мирный план будет принят, это существенно повысит геополитический и дипломатический статус КНР. Если же говорить о перспективах, что Китай, увеличивая свое влияние на экономику РФ (вся статистика это демонстрирует), увеличивает и зависимость от себя российской энергетики, банковской сферы. Происходит медленное поглощение российского кролика китайским питоном. Неспешно, но, похоже, неотвратимо КНР превращает РФ в свой придаток".

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