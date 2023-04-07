Поражение Макрона в Китае: допустил дипломатическую ошибку

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай, где встретился с Си Цзиньпином. Во время пресс-конференции французский политик допустил дипломатическую ошибку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Эммануэль Макрон совершил визит в Си Цзиньпин, чтобы склонить лидера Китая к давлению на Россию для прекращения войны в Украине. Политики обсудили это за закрытыми дверями, а затем провели совместную пресс-конференцию по коммунистическим признакам, то есть без вопросов от журналистов. Именно здесь Макрон и совершил свою дипломатическую ошибку.

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Лидер Китая прочитал внимательно все свои записи, глядя перед собой и передал слово президенту Франции. В этот момент сразу стала заметна разница в стиле обоих политиков. Макрон продолжал говорить дольше, чем лидер принимающей стороны.

"Протокольная ошибка, которую заметили члены китайского окружения Си", — отмечает Politico .

Под сам выступления Эммануэля Макрона Си выглядел нетерпеливым и раздраженным. Китайский лидер несколько раз глубоко вздыхал. Особенно неудобный момент возник, когда президент Франции обратился к Си Цзиньпину на прямую говоря о войне в Украине и общей ответственности за мир.

Несмотря на заявления Макрона, президент Китая так и не проявил никаких признаков изменения в своей позиции по поводу войны в Украине. Французская законодательница Анн Женете, которая проводила переговоры с китайскими официальными лицами, указала, что прорывных идей относительно Украины нет, однако считает полезным заложить основы для изменений.

"Это начало. Будет больше разговоров и некоторых частных моментов (между Си и Макроном). Возможно, мы получим другие сообщения", – говорит Анн Женете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль реагирует на визит Макрона в Китай, где обсуждают давление на Россию.

Также "Комментарии" писали, что Макрон проиграл бы во Франции выборы, если бы они проводились сегодня.