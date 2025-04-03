Пошли призывы и угрозы: Китай резко отреагировал на новые пошлины США

Официальный Пекин призывает Вашингтон немедленно отменить свои последние тарифы. В противном случае Китай пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах для всех торговых партнеров США по всему миру.

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай решительно выступает против этого и будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов", – сообщает Министерство торговли Китая.

В министерстве отметили, что США игнорируют баланс интересов, достигнутый на многосторонних торговых переговорах в течение многих лет, и тот факт, что они уже давно получают значительную выгоду от международной торговли.

Стоит отметить, президент США Дональд Трамп объявил, что вводит 34-процентные пошлины на импорт из Китая в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году. Таким образом общий объем новых пошлин достигнет 54% и приблизится к 60%, которыми он угрожал во время предвыборной кампании.

Читайте также на портале "Комментарии" — США вводят отдельный тариф на импорт из Украины в размере 10 процентов. Это уровень самой низкой базовой пошлины для стран, в отношении которых начинают действовать такие тарифы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Во время выступления в Розовом саду возле Белого дома глава Белого дома объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. Был обнародован перечень пошлин, которые в администрации Трампа назвали "День освобождения – взаимные тарифы". В перечне оказались сотни государств и Европейский Союз. В списке стран также оказалась Украина.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп ввел новые беспрецедентные пошлины для множества стран с минимальной ставкой в 10%, в том числе и для Украины. При этом бросается в глаза, что в списке отсутствуют такие страны как Россия, КНДР и Беларусь.



